Španski zakoni o zgodovinskem spominu in politična zloraba zgodovine

Piše: Álvaro Peñas

Zakoni o spominu so bili v Španiji prvič uvedeni oktobra 2007, med vlado socialističnega premierja Joséja Luisa Rodrígueza Zapatera, ki je sprejel Zakon o zgodovinskem spominu, da bi »priznal in razširil pravice žrtev španske državljanske vojne in diktature«. Zakon, ki so ga iz različnih razlogov zavrnili tako sredinska desnica (Ljudska stranka, PP) kot katalonska separatistična levica (Republikanska levica Katalonije, ERC), je odredil odstranitev grbov, insignij in spominskih plošč iz obdobja vladavine Francisca Franca, čeprav je Cerkev lahko navajala »umetniško-verske« razloge, da se izogne ​​odstranitvi vojnih ali Francovih spomenikov iz svojih stavb. Kljub temu je bil to prvi korak k oživitvi vojne, ki jo je velika večina Špancev že pustila za seboj.

Leta 2022 je bil, prav tako na pobudo Socialistične stranke in sedanjega premierja Pedra Sáncheza, s podporo celotne skrajne levice, sprejet Zakon o demokratičnem spominu. Ta zakon je šel korak dlje od prejšnje zakonodaje, saj je vzpostavil še bolj radikalno delitev med »dobrimi fanti« – levico – in »slabimi fanti« – desnico. Vsaka sled slednjih, vključno z nedolžnimi žrtvami, naj bi bila izbrisana iz zgodovine, medtem ko naj bi bili prvi, ne glede na to, kaj so storili, razglašeni za prvake demokracije.

Brisanje zgodovine

Odstranjevanje imen ulic, povezanih s špansko državljansko vojno, se je nanašalo izključno na tiste, ki so bili povezani z nacionalistično stranjo, hkrati pa se je množilo ime ulic in spomenikov, posvečenih mednarodnim brigadam, ki jih je poslala Stalinova Kominterna, pa tudi komunističnim voditeljem, kot sta Santiago Carrillo ali Dolores Ibárrura »La Pasionaria«, socialist Largo Caballero z vzdevkom »španski Lenin« ali predsednik katalonske regionalne vlade Lluís Companies, pod čigar vladavino je bilo ubitih več kot 8000 civilistov. Koncept »demokratičnega« spomina ne velja za tiste, ki so jih ubili »dobri fantje«.

Zakon, ki zahteva odstranitev vsakršne omembe ljudi, povezanih s Francovo diktaturo, z zemljevidov in toponimov, je sprožil pravi lov na kakršno koli povezavo s preteklostjo, celo v imenih krajev, kot je Alcocero de Mole, majhna vas v provinci Burgos in eden od šestih krajev, ki še vedno nosijo ime, povezano s frankizmom. Vas je bila marca prisiljena začeti postopek odstranjevanja pripone »de Mola« iz svojega imena. Mesto je pripono sprejelo leta 1937 v spomin na generala Emilia Molo, ki se je tam rodil in umrl v letalski nesreči.

Pred sprejetjem zakona je leta 2018 več kot 200 zgodovinarjev, intelektualcev in novinarjev podpisalo »Manifest za zgodovino in svobodo«, v katerem so obsodili predlagano širitev zakonodaje o zgodovinskem spominu, ki je sčasoma privedla do zakona o demokratičnem spominu. V manifestu je bilo zapisano, da »ene same pripovedi zgodovine ni mogoče vsiliti z zakonom«, pri čemer je bilo poudarjeno, da je to »značilni znak totalitarizma« in »nedemokratično«; vlado je tudi obtožil, da je zagrešila »zgodovinocid« z izkoriščanjem spomina na žrtve; in končno je predlog označil za »zakon sovjetskega tipa«, češ da spodkopava svobodo izražanja, raziskovanja in akademsko svobodo.

Politično izkoriščanje zgodovinskega spomina

Oba zakona o zgodovinskem spominu sta služila Socialistični stranki in levici kot sredstvo za mobilizacijo in radikalizacijo lastnih volivcev, predvsem pa kot način za preoblikovanje njune kontroverzne vloge v državljanski vojni. Primer prvega je odstranitev križev in spomenikov, posvečenih mrtvim nacionalistom na različnih krajih po Španiji, najboljši primer te maščevalne kampanje pa je vladna obsedenost s »preoblikovanjem identitete« Doline padlih, ki je bila leta 2022 preimenovana v Dolino padlih.

Dolina padlih je bila zgrajena med letoma 1940 in 1958 kot kraj sprave in narodne enotnosti ter dejansko hrani posmrtne ostanke tistih, ki so umrli na obeh straneh španske državljanske vojne. Tam so na prostovoljno prošnjo njihovih družin pokopali 33.847 mrtvih, od katerih jih je 28.000 pripadalo nacionalistični strani, preostali pa republikanski. Med Francovim režimom je država olajšala prenos posmrtnih ostankov, ki so v mnogih primerih prihajali iz množičnih grobišč. Vendar pa zakon o demokratičnem spominu v prizadevanju, da bi ločil mrtve z obeh strani, družinam s sorodniki, pokopanimi v dolini, omogoča, da zahtevajo svoje posmrtne ostanke, čeprav je to izjemno zapleten in drag postopek, ker so skeletni ostanki pomešani med seboj.

Socialistična vlada je 24. oktobra 2019, sklicujoč se na Zakon zgodovinskega spomina, izkopala truplo generala Franca, ki so ga nato premestili na pokopališče Mingorrubio, oktobra 2023 pa so na zahtevo njegove družine enako storili z ustanoviteljem Falange in žrtvijo državljanske vojne Joséjem Antoniom Primo de Rivero. Kljub nasprotovanju benediktinske skupnosti in priorja Doline, očeta Santiaga Cantere, se je hierarhija katoliške cerkve, ki upravlja monumentalni kompleks, do leta 2025 odločila, da ne bo nasprotovala vladnim načrtom. Seveda izkopi Franca in Joséja Antonia niso bili dovolj, da bi zadovoljili revizionistično navdušenje levice, zato je vlada, sklicujoč se na Zakon demokratičnega spomina, začela razmišljati o možnosti oskrunjenja Doline in izgona benediktinskih menihov. Skrajno leva stranka Podemos, ki je bila na oblasti v zavezništvu s socialisti, je celo predlagala rušenje križa, največjega na svetu, visokega 152,4 metra. Po mnenju zgodovinarja Pedra Fernándeza Barbadilla levičarska obsedenost z Dolino presega samo državljansko vojno: »Križ jih poleg tega, da jih spominja, da so izgubili vojno, spominja tudi na krščanstvo, torej na vse, kar sovražijo. Predvidevam, da je ideja o desakralizaciji Doline korak k temu, da jo spremenimo v nekakšen tematski park za Ljudsko fronto, vendar mislim, da si še ne upajo podreti križa.«

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