Hojs po menjavi nadzornikov Borzena opozoril na visoke nagrade vodstva

Piše: A. H. (Nova24tv)

Tako kot je v navadi ob vsakokratni menjavi vlade je tudi tokrat ob nastopu nove Janševe vlade prišlo do menjave nadzornikov operaterja trga z elektriko Borzen. Petletni mandat nadzornikov Borzena so v petek po navedbah Urada vlade za komuniciranje (Ukom) nastopili Silvo Sok, Damjan Stanek in Andrej Vizjak. Zlasti slednji se je znašel v središču pozornosti javnosti, saj gre za nekdanjega člana Janševe vlade, ki so ga mediji skušali s pomočjo lepljenke očrniti.

“Presstituti se sprašujejo, zakaj je vlada RS zamenjala nadzornike Borzena. O tem, kako so več milijonov evrov posojali lobistom stranke SD, ki še danes niso vrnjeni, niso spraševali. Prav tako ne, zakaj si je direktorica (GEN kader) v dveh letih poleg plače izplačala 82.322 EUR nagrade. #bogati,” je poslanec SDS Aleš Hojs izpostavil na omrežju X po razrešitvi Mojce Veljkovič, Ivane Nedižavec Korada in Hinka Šolinca z mesta nadzornikov Borzena.

Podpredsednik stranke SDS je svojo navedbo podkrepil s tabelo, ki prikazuje zneske (bruto evrov) izplačanih nagrad (variabilni del plače) direktorjema družbe Borzen Borutu Rajerju in Mojci Kert v letih 2022–2025. Konkretne zneske, ki so večini navadnih državljanov seveda nedosegljivi, si je mogoče ogledati spodaj:

Golobov kader v Borezn in Star Solar

Na čelu družbe Borzen, katere osnovna dejavnost je izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti operaterja trga z elektriko in gospodarske javne službe dejavnosti centra za podpore, je Mojca Kert, ki je na čelo državne družbe prišla iz Gen-I, kjer je prejšnji premier vrsto let grel stolček predsednika uprave. Slednja odkrito simpatizira s pogledi Gibanja Svoboda, saj je na prejšnjih volitvah kandidirala za mesto poslanke na listi Golobove stranke.

Golob si je torej na vrhu Borzena zagotovil lojalni kader. Kako zelo mu je to pomembno, pa se je izkazalo leta 2024. Tedaj je namreč zaokrožila vest, da Golobovo podjetje za proizvajanje električne energije Star Solar, ki ga je konec leta 2023 prevzel od svoje nekdanje soproge Janje Nemec Golob (od takrat je njegov edini lastnik), služi predvsem s prodajanjem elektrike državni družbi Borzen oziroma državi. Na začetku lanskega leta je Forbes poročal, da ima Golobovo podjetje za seboj uspešno leto, če se vzame v obzir nakazila od Borzena. Aplikacija Erar je namreč pokazala, da so nakazila s 111 tisoč evrov v letu 2023 poskočila na 261 tisoč evrov v letu 2024.

Potem ko je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) prejela prijave, ki so nakazovale domnevne nepravilnosti pri poslovanju Borzena s podjetjem Star Solar, se je lotila obravnave poslovanja in prišla do pričakovanega zaključka, da kršitev ni. Ker pa je KPK zaznala korupcijska tveganja v povezavi z imenovanjem članov nadzornega sveta Borzena, je na vlado naslovila zgolj priporočila za zmanjšanje teh tveganj.

Potem ko so v Državnem zboru propadli vsi poskusi SDS, da bi prišlo do vzpostavitve preiskovalne komisije, je Državni zbor na predlog Državnega sveta RS maja 2024 ustanovil parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se osredotoča na podjetje Star Solar, nekdanje Golobovo podjetje GEN-I in financiranje njegove stranke Gibanje Svoboda. Preiskava naj bi ugotovila morebitno Golobovo odgovornost za domnevne nepravilnosti v času njegovega vodenja podjetja GEN-I in preverila poslovanje podjetja Star Solar ter njegove transakcije z Borzenom. Ker pa je vodenje preiskovalne komisije v Državnem zboru prevzela stranka Gibanje Svoboda, se je seveda pričakovano vse skupaj znašlo na mrtvi točki.