WHO opozarja: Izbruh ebole v osrednji Afriki se nevarno stopnjuje

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) svari pred hitrim širjenjem ebole v osrednji Afriki, kjer število okužb in smrtnih primerov še naprej narašča. Po zadnjih podatkih so v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi skupaj zabeležili 471 primerov bolezni, zaradi katerih je umrlo že 84 ljudi.

Najhuje je prizadeta Demokratična republika Kongo, kjer so zdravstvene oblasti potrdile 452 okužb. Med obolelimi je umrlo 82 oseb. V Ugandi so doslej registrirali 19 primerov, bolezen pa je terjala dve življenji.

Mednarodne zdravstvene organizacije opozarjajo, da bi se razmere lahko hitro poslabšale, če ne bodo sprejeti dodatni ukrepi za omejitev širjenja virusa. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je poudaril, da trenutni odziv zaostaja za hitrostjo širjenja okužb.

Po njegovih besedah zdravstvena stroka pozna načine za zajezitev bolezni, vendar je za uspeh nujno hitro in usklajeno delovanje nacionalnih oblasti, mednarodnih organizacij ter humanitarnih partnerjev.

V prizadevanjih za obvladovanje epidemije sta WHO in Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) pripravila šestmesečni akcijski načrt, ocenjen na 518 milijonov ameriških dolarjev. Sredstva bodo namenjena predvsem izboljšanju epidemiološkega spremljanja, širjenju laboratorijskih zmogljivosti ter ukrepom za preprečevanje novih okužb.

Skrb vzbujajo tudi ocene nekaterih ameriških strokovnjakov, ki opozarjajo, da bi lahko brez učinkovitega odziva izbruh dosegel razsežnosti ene najhujših epidemij ebole v zgodovini. Med letoma 2014 in 2016 je bolezen v Zahodni Afriki zahtevala več kot 11.000 življenj, skupno pa je bilo zabeleženih več kot 28.000 okužb.

Kot poroča STA, so oblasti v Demokratični republiki Kongo sedanji izbruh uradno razglasile 15. maja. Tokrat ga povzroča različica virusa bundibugyo, ki velja za redkejšo obliko ebole. Dodatno skrb povzroča dejstvo, da zanjo trenutno ni odobrenega cepiva niti posebnega zdravila, kar otežuje prizadevanja za obvladovanje bolezni.

Zdravstvene organizacije zato pozivajo k hitri mobilizaciji finančnih in zdravstvenih virov, saj bi lahko zamude pri ukrepanju povzročile nadaljnje širjenje virusa po regiji.