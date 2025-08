Po očetu Robertu še napredovanje za sestro Urško Gaber?

Piše: Moja Dolenjska

Portal Info360.si je pred kratkim razkril, povzeli pa smo tudi nekateri mediji, da je Robert Gaber, oče spremljevalke predsednika vlade Roberta Goloba, v skupini Slovenske železnice (SŽ) napredoval v specialista logista. Na portalu pa so zdaj preverili, ali drži, da napredovanje čaka tudi sestro Tine Gaber. V vladnih krogih se je namreč razširila informacija, da se bo Urška Gaber, ki je zdaj zaposlena na zaupanje v kabinetu predsednika vlade, v prihodnje ukvarjala s področjem internega komuniciranja vlade oziroma ministrstev.

Robert Gaber je na SŽ napredoval na delovno mesto z mesečno plačo 5800 evrov bruto. In to navkljub temu, da ima več kot 40 let delovne dobe in že izpolnjuje pogoje za upokojitev.