Po napornem udejstvovanju v Državnem zboru je jezična poslanka Lena Grgurevič malce zadremala

Piše: Nova24tv.si

Predstavniki Golobove vlade so hudi garači. Kadar se ne udeležujejo kakšne partizanske procesije ali kadar na ulici ne protestirajo proti kapitalizmu, hodijo po hodnikih Državnega zbora, ministrstev itd. Eno tako so med trdim delom zalotili fotoaparati pametnih telefonov v Državnem zboru.

Poslanka Lena Grgurevič, ki spada v politično kvoto Gibanja Svoboda, je bila v hramu demokracije tako zgarana, da si je kar privoščila počitek in malce zadremala na očeh Slovenije in sveta. Utrujenost sicer niti ni tako nenavadna, saj je Grurevićeva v parlamentu dobila sloves srborite, pogosto žaljive poslanke, ki svoje preproste misli navadno rada pove zelo na glas, v takšnem tonu, kot to počno strici v lokalnih bifejih, ko razlagajo o tem, kako je CIA namerno uničila Jugoslavijo.

Šaljivi komentarji

Grgurevičeva je postala prava senzacija na spletu, s potencialom, da se njen dremež spremeni v pravi slovenski meme.

“Neizprosna borka za pravice Maribora. Pa toti res niso normalni #Butale,” je zapisal Luka Simončič predsednik Slovenske demokratične mladine.

“Dolga leta sem bil poslanec DZ in nikoli si nisem privoščil takega počitka na račun davkoplačevalcev. To je nedopustno, nesramno in nespoštljivo do volivcev. Kdo je ta poslanka “Golobnjaka”?” je dodal dolgoletni poslanec in državni sekretar v Janševi vladi, Vinko Gorenak.

Uporabnik BrutusReloaded pa je izpostavil cel kup pravopisnih napak v njenih zapisih in dodal, da sovraštvo izčrpava in škoduje pravopisu.

“Kako bi ravnala Lena, če bi šlo za poslanca opozicije? Opomin. Drugi opomin. Odvzem besede,” je zapisal bivši minister v Janševi vladi Zvone Černač.

Burna poslanska služba

Na Grgurevičevo, ki jo sicer bivši študenti pravne fakultete v Mariboru sicer poznajo kot dokaj plašno, nerodno dekle, ki je vedno delalo napake pri vpisovanju v indekse, je imela politika očitno katastrofalne karakterne posledice. Kot poslanka je znana po svoji žaljivosti, primitivnosti, brutalnem obračunavanju s kolegi poslanci, primitivnem vpitju in predvsem plehkosti misli.

Spomnimo, kako je poslancu Andreju Hoiviku kot predsednica odbora za pravosodje mimo poslovnika vzela besedo, ko je želel razpravljati o prepovedanih temah.

To pa ni bil nek nenavaden precedens, ampak modus operandi njenega parlamentarnega delovanja. Poslanka je znana po nasilnem vodenju sej odbora za pravosodje, ki mu predseduje. Nedavno smo poročali, da se je na eni izmed sej omenjenega odbora zgodil parlamentarni precedens, ko je z glasovanjem utišala opozicijskega poslanca Zvoneta Černača, in sicer po tem, ko je bil ta kritičen do pravosodja. Več o tem je mogoče prebrati TUKAJ.

Z Miroslavom Gregoričem je bila tudi pobudnica tega, da se začne vlada – ali pa vsaj Gibanje SVOBODA – povezovati z rusko dumo, a so naleteli na mlačen odziv koalicije in odpor opozicije. Cilj je bil ustanovitev skupine prijateljstva z Rusijo. Tako radikalna poteza, da se celo skrajno leva vlada ni upala spustiti v takšno avanturo.

Nesojena sodnica

Poslanki Grgurevič za razliko od Urške Klakočar Zupančič do danes še ni uspel naskok na sodniško mesto. To so njene dosedanje delovne izkušnje, objavljene na spletni strani državnega zbora:

To pa še ne pomeni, da predsednica odbora za pravosodje ni imela visokih ambicij. Po informacijah našega vira se je ta vsaj štirikrat prijavila na razpis za sodnico, vendar ji karierni naskok ni uspel. Srečo naj bi poskusila na štirih dosedanjih razpisih.

Na žalost Grgurevičeve se bo kmalu zopet potrebno prijaviti na kakšen razpis. Časi dremeža v parlamentu se neizbežno bližajo koncu.