Martin Golob znova navdušuje z novo knjigo!

Piše: A. P.

Pri založbi Družina je izšla nova, že tretja knjiga župnika v Grosupljem, na Lipoglavu in Polici Martina Goloba. Po prvi z naslovom Na spletni prižnici in drugi, ki nosi naslov 365 dni z Božjo besedo, prihaja Na spletni prižnici 2.

V njej je ubesedenih sto (od posnetih 166) najodmevnejših vlogov, ki jih ustvarja za spletni portal Aleteia že skoraj sedem let. Nekateri so prepričali z globino vsebine, drugi s hudomušnostjo, tretji z zimzelenim sporočilom, osebno zgodbo ali čim drugim. Nanizani so po časovnem zaporedju – tudi z datumi –, da bralec lažje sledi. Vsi so opremljeni s fotografijo iz dotičnega obdobja. Vsak vlog uvaja kratka uvertura, ki bralca pospremi v besedilo vloga oziroma mu predstavi tedanje okoliščine.

Prispeval jih je Lojze Grčman, ki z Martinom sodeluje že vrsto let in je avtor prve knjige o priljubljenem duhovniku. Poleg Grčmana sta knjigo – ta ima 212 strani – souredila še David Ahačič in Lejla Križanič Krk. Dva evra od vsakega prodanega izvoda bosta šla v dober namen. Doslej sta Martin in založba Družina iz izkupička prvih dveh knjig razdelila že 82.000 evrov za pomoči potrebne.

Martin Golob ob izidu knjige:

»Vlogati ni vselej enostavno. Gledati moraš v nekaj mrtvega, kot je kamera. Gledati moraš svoj obraz, kar ni vedno zabavno. Poslušati moraš svoj glas, kar ni vedno prijetno. Pa vendar to počnem rad. Še vedno imam isti motiv – oznanjati Božjo besedo. Približati tebe, ki to gledaš in poslušaš, Bogu in približati tudi življenje duhovnika, ki poskuša delati dobro in razmišljati pošteno. Upam, da vlogi tudi tebe nagovorijo, da bi bolj hodil za Jezusom in živel bolj zares.«

David Ahačič, vodja knjižnega programa založbe Družina:

»S prvo knjigo – z iskrenim, sproščenim in hudomušnim pričevanjem o svojem duhovnem (in duhovniškem) življenju – se nam je Martin prikupil, da z zanimanjem pričakujemo, kaj nam še želi povedati. Z drugo nas je povabil k rednemu druženju z Božjo besedo, po kateri nam je Gospod blizu v vsakdanjem življenju. Tretja knjiga nadaljuje poslanstvo oznanjevanja vesele novice: je opomnik za raznolike in številne priložnosti, v katerih smo poklicani uresničevati ‘največjo zapoved’ (prim. Mt 22,36-40), prav tako, kot so raznoliki in živopisani njegovi spletni videodnevniki.«

Dr. Bogdan Dolenc, duhovnik in upokojeni profesor na Teološki fakulteti:

»Martin Golob pogumno utira nove poti oznanjevanja. S svojimi vlogi in drugimi kratkimi objavami nagovarja verne, manj verne in drugače verne. Postreže s požirkom ali kozarcem sveže vode. Prostodušno, nevsiljivo, neposredno, pa tudi s kakšno domislico in humorjem. Drži se načela, ki ga poznajo govorniki: ‘Več velja zrno popra kakor škaf repe.’«