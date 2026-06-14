(VABILO) Maša in komemoracija na Hrastniškem hribu

Piše: Nova Slovenska zaveza

Trpljenja slovenskih fantov, ki so prestali grozote na Teharjah in so jih pomorili na Hrastniškem hribu, se posebej spominjamo na tretjo nedeljo v juniju.

Vabimo vas k sveti maši, ki bodo v nedeljo, 21. junija 2026 ob 16. uri na grobišču Stari Hrastnik v somaševanju darovali domači duhovniki. Prepevali nam bodo pevci iz Šentjerneja. Po maši bo zbrane nagovoril dr. Matija Ogrin, predsednik Nove Slovenske zaveze.

Avtobus bo odpeljal iz Ljubljane ob 13.30 s parkirišča Tivoli, prijavite se lahko na tel. 01 425 15 37 ali na pošto [email protected].

Vabljeni na Stari Hrastnik!