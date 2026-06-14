V Strunjanu je včeraj dopoldne potekalo srečanje slovenskih misijonarjev in misijonark. Vrhunec srečanja je predstavljala maša, pri kateri je koprski škof Peter Štumpf poklonil medaljo sv. Hieronima novemu slovenskemu zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju, je poročala Družina.

Slovenski misijonarji in misijonarke, ki so trenutno v Sloveniji, se vsako leto zberejo na srečanju, letošnje srečanje je potekalo v Strunjanu. Posebnost letošnjega srečanja je bila navzočnost novega zunanjega ministra Toneta Kajzerja s soprogo na povabilo Misijonskega središča Slovenije.

Minister Kajzer se je misijonarkam in misijonarjem zahvalil za njihovo delo: »Misijonarji s svojim poslanstvom gradijo most med Slovenijo in ljudmi, ki potrebujejo pomoč, in tako dajejo konkreten obraz uradni razvojni in humanitarni pomoči, ki jo zagotavlja država,« je zapisal na omrežju X.

V znamenje zahvale za zaupanje in v želji po uspešnem sodelovanju je ministru Kajzerju koprski škof Peter Štumpf poklonil medaljo sv. Hieronima.

V pridigi je škof Peter Štumpf zbrane nagovoril z besedami dobrodošlice in hvaležnosti. »Srečanje je vedno dar, še posebej kadar je srečanje v Kristusu. V takšnem srečanju je nad nami pogled iz nebes, pogled Boga, ki nas ne gleda od daleč, ampak s srcem,« je dejal.

Spomnil je, da je Cerkev poklicana iskati Kristusa in ga prinašati svetu. Ob evangeljskem odlomku o dvanajstletnem Jezusu v templju je poudaril, da je iskanje Jezusa tudi podoba Cerkve skozi zgodovino. »Cerkev skozi stoletja išče Kristusa, mu sledi, ga oznanja in ga prinaša svetu,« je povedal ter misijonarjem in misijonarkam dejal, da so del tega velikega poslanstva.

V nadaljevanju je opozoril na izzive sodobnega časa. »Zdi se, da se je Jezus izgubil tudi v našem času. Mnoge cerkve so prazne, župnišča zapuščena, vera šibkejša, evangelij zamolčan,« je dejal. Ob tem je poudaril, da Cerkev ni poslana sama sebi, temveč svetu, tako tistim, ki Kristusa ne poznajo, kot tudi tistim, ki so ga nekoč poznali, pa so ga zapustili.

Poseben poudarek je namenil misijonskemu poslanstvu, ki po njegovih besedah izvira iz Jezusovega Srca. »Vsaka misijonska pobuda, vsaka darovana molitev, vsaka žrtev in vsako oznanjevanje evangelija se začnejo v Jezusovem Srcu,« je poudaril.

Škof je spregovoril tudi o oznanjevanju v sodobni družbi. Po njegovih besedah tehnologija ne more nadomestiti osebnega stika. »Čeprav živimo v digitalni dobi, oznanjevanje Kristusa ne more biti digitalno. Oznanjevanje Kristusa je srečanje živih oseb: od srca do srca, iz oči v oči, iz besede v besedo,« je dejal.

Ob zaključku je zbranim misijonarjem in misijonarkam zaželel prijetno druženje in nekaj oddiha v domovini. »Naše današnje srečanje pri Strunjanski Materi Mariji naj bo zahvala za vse, kar Bog stori po vas, in naj bo tudi prijetno druženje. V naši domači deželi si vsaj nekoliko odpočijte od svojega truda in naporov,« je sklenil.

Srečanje slovenskih misijonarjev in misijonark se je tako odvilo v znamenju zahvale za njihovo delo, skupne molitve in medsebojnega druženja.