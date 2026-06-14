(ŠKANDALOZNO) Na Paradi ponosa tudi žalostni prizori mladoletnic in “otroški kotiček”

Piše: Nova24tv.si

Na Paradi ponosa, ki je potekala 13. junija v Ljubljani, je bilo opaziti tudi žalostne primere mladoletnih deklet z znaki samopoškodovanja. V zadnjih letih smo v Sloveniji priča porastu duševnih težav med mladostniki. Še posebej opazen je porast samopoškodovalnega vedenja, ki je postalo eden izmed jasnih signalov, da se mladi soočajo s stisko, v tem stanju pa so tudi najbolj ranljivi.

Po podatkih raziskav in poročilih strokovnjakov (med drugim NIJZ in pedopsihiatrov) se je število mladostnikov, ki se spopadajo z duševno stisko, v zadnjem desetletju opazno povečalo. Dekleta so pri tem pogosto bolj izpostavljena – poročajo o višji stopnji tesnobe, osamljenosti in samopoškodovanja.

Razlogov je več: pritiski šole in družbe, vpliv socialnih omrežij, pandemija covida-19, negotovost prihodnosti, družinski konflikti in pomanjkanje občutka pripadnosti. Prav potreba po tej “pripadnosti” pa je tudi eden od razlogov, da so tudi bolj dovzetni za določene ideologije. Po zadnjih podatkih Gallupa pa je poraslo pa je tudi število mladih, ki se identificirajo z LGBT.

Kot enega izmed glavnih razlogov študija s Harvarda navaja pandemijo covida-19 in zaprtja, ki so otroke in mladostnike potisnili pred zaslone. Algoritmi družbenih omrežij, predvsem TikToka, so jim intenzivno in enostransko servirali LGBTQ+ vsebino, kar je ustvarilo zaprte odmevne komore. Mladi so bili odrezani od realnega sveta in izpostavljeni močni indoktrinaciji.

Avtor zavrača razlago, da gre zgolj za večjo družbeno sprejetost, saj bi v tem primeru deleži rasli enakomerno tudi pri starejših generacijah. Namesto tega govori o socialni kontaminaciji (social contagion), na katero so mladostniki še posebej dovzetni.

V zaključku članek iz krščanske perspektive poudarja, da so mladi ujeti v privlačno zgodbo o osvoboditvi, identiteti in sprejetosti, zato je po avtorjevem mnenju potrebno ponuditi močnejšo, resnično osvobajajočo alternativo.