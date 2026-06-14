(VIDEO) Veliko srečanje podpornikov Nova24TV in Demokracije napolnilo Celjski sejem

Piše: e-maribor

Celjski sejem je gostil veliko srečanje podpornikov medijev Nova24TV in Demokracija, ki je v prijetnem in sproščenem vzdušju privabilo številne obiskovalce iz vseh koncev Slovenije. Dvorana je bila do zadnjega kotička napolnjena, obiskovalce pa so povezovali prijateljstvo, domoljubje in želja po druženju.

Za odlično razpoloženje sta poskrbeli priljubljeni glasbeni skupini Original Štajerci in legendarni Pop Design, ki sta z uspešnicami navdušili občinstvo ter ustvarili nepozabno vzdušje. Obiskovalci so ob glasbi, pogovorih in srečanjih s somišljeniki preživeli prijeten dan.

Zbrane je nagovoril tudi direktor Nova24TV Boris Tomašič, ki je poudaril pomen medsebojnega prijateljstva, sodelovanja in zaupanja med medijem ter njegovimi gledalci in bralci. Izrazil je hvaležnost za podporo, ki jo Nova24TV in Demokracija prejemata skozi leta, ter poudaril, da prav zvesti gledalci in bralci predstavljajo temelj njunega delovanja.

Poseben gost dogodka je bil tudi novi poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, Luka Simonič, ki je z obiskovalci delil nekaj svojih pogledov in razmišljanj o aktualnem dogajanju ter svoji politični poti. Poudaril je da le skupaj lahko uspemo.

Poleg Borisa Tomašiča in Luke Simoniča so spregovorili na odru tudi Jože Biščak, Metod Brlec, Aleksander Rant iz Nove24TV in posebni gost Boštjan M. Turk. Prijetno druženje je znova pokazalo, da med podporniki Nova24TV in Demokracije vladata močan občutek pripadnosti ter povezanost, ki presegata zgolj spremljanje medijskih vsebin. Prijetno popoldne v Celju je tako minilo v znamenju druženja, optimizma in prijetnega vzdušja, ki ga bodo številni obiskovalci še dolgo ohranili v lepem spominu.

Tako pa je odmevala slovenska glasba na srečanju prijateljev Nova24TV in Demokracije: