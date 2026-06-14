(PREJELI SMO) Hitro urejanje dokumentacije za sanacijo škode na objektih po katastrofalni ujmi

Piše: UKOM

Vremenska ujma je povzročila katastrofalne posledice na stanovanjskih, poslovnih in kmetijskih objektih ter na infrastrukturi in kmetijskih površinah. Da bi pomagala pohitriti sanacijo nastale škode, Vlada Republike Slovenije sprejema ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir.

Ob tem, da je tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljnje škode, bo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo od 19.6.2026 na pristojnih Upravnih enotah zagotovilo posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke.

Vsi prizadeti, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, bodo lahko pristopili k sanaciji objektov ne da bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov.