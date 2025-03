Ljubezenska afera predsednice DZ, oglasila se je hči: “Za nas ne obstajaš”

Piše: Moja Dolenjska

Po tistem, ko je Bojan Požar razkril domnevno ljubezensko afero ločene predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič s poročenim kitaristom skupine Šank Rock Borom Zuljanom, se je zdaj oglasila njegova hčerka. “Za nas ne obstajaš več,” je zapisala na Facebooku.

Zapisala je: “Lažeš, varaš mojo mamo s predsednico državnega zbora in zdej boš še govoru, da je bila moja mama tista, ki te je zmanipulirala. In ti si še drzneš prikazati v hiši? Moji mami pisati sporočila, da boš ti spal v postelji, in naj ona spi drugje. Kaj tako ponižnega. Da tega, ‘da nimaš razmerja z mano že 2 leti, ker si v obraz rekel, da sem ti uničila življenje s tem, ko sem se rodila’, sploh ne bomo omenjali. Dovolj imam tega, da moram sebe ponižati pred ljudmi, da branim tvoje ime. Sam si si to zakuhal. Za nas ne obstajaš”.

Julija 2023 je sicer državni zbor na Zuljanov s. p. nakazal nekaj manj kot 1100 evrov, je razvidno iz aplikacije Erar.