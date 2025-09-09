Gregor Ravnik verjame v dobre ljudi, ob katerih tudi v težkih trenutkih najde pravo pot

Piše: C. R.

Ko se zdi, da besede potrebujejo objem, nastopi glas. Glas, ki ga prepoznamo po iskrenosti. Glas Gregorja Ravnika, tenorista, ki zna ranljivost preoblikovati v moč, nežnost v poezijo.

​»Verjamem« je naslov tako nove skladbe kot istoimenskega albuma Gregorja Ravnika, ki sta izšla tik pred nedeljskim koncertom v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. To bo večer, ko bo občinstvo prvič v celoti prisluhnilo drugemu albumu pevca, ki svoje življenje že leta zliva v glasbo, kot da bi jo dihal.

»Verjamem« ni samo pesem. Je zaupanje v dobro, v ljudi, v to, da se pot najde tudi takrat, ko ne najdemo luči. Je melodija, ki nevsiljivo odstre vrata v prostor, kjer se srečata nežnost in vera. »Če verjameš, bo lažje ti vse in pusti, naj te vodi te srce,« poje Ravnik v skladbi, ki jo bo premierno predstavil prav na največjem odru pri nas.

Pesem je nastala v tesnem ustvarjalnem sodelovanju z izjemno ekipo. Besedilo je Gregor napisal skupaj z Dušanom Mislejem – Mefom, s katerim pripravljata v Galussovi dvorani prav posebno presenečenje. Glasbo je ustvaril Marko Hrvatin, ki je skupaj z Mitjem Bobičem, Anžetom Langusom Petrovićem – Dagijem in Miroslavom Buljanom poskrbel za aranžma. Produkcijo podpisujejo Hrvatin, Bobič in Buljan, slednji je poskrbel tudi za končni zven (Red Carpet Studio).

Z Gregorjem bodo tudi na odru Gallusove dvorane stali izjemni glasbeniki, njegovi stalni člani benda: Jure Rozman (bobni), Anže Langus Petrović – Dagi (bas), Marko Hrvatin in Miroslav Buljan (kitare), Mitja Bobič (klaviature) ter spremljevalni vokali Sare Lamprečnik, Monike Avsenik in Mitje Bobiča.

Nedeljski koncert bo prelomnica Gregorjevega ustvarjalnega potovanja. Občinstvo bo slišalo preplet obeh njegovih svetov – popevke in opere. Poleg že znanih najnovejših skladb »Ponoči«, »Le midva« in »Slika z morja« bosta premierno zazveneli dve povsem novi, pa tudi tri priredbe, izbrane s spoštovanjem do tradicije in občutkom za sodobnost.

Koncert bo obenem tudi krst pesmi »Verjamem«, ki bo z vso svojo iskrenostjo zaživela v živo, zdaj pa jo že lahko poslušate in uživate v izvirnem videospotu. ​

Videospot za skladbo »Verjamem« je drugačen od dosedanjih. Če je »Slika z morja« mirno valovila u in zadrževala valove, »Verjamem« nenehno potuje – med lokacijami, med občutji, med ljudmi.

Gregor Ravnik pravi: »To predvsem govori o tem, da zaupam življenju, naj me vodi po izbranih poteh do pravih ljudi. Verjamem, da me moje odločitve vedno peljejo višje k dobrim ljudem, kjer skupaj drug za drugega delamo dobro.« Gallusova dvorana je oder, ki ima svojo težo, saj so na njem stali največji umetniki. Zato bo ta nedeljski večer nekaj več kot koncert. Je povabilo k doživetju glasbe, ki se iz intimnosti preliva v veličino, iz osebnega v univerzalno. »Zaupati ni greh, če znaš ostat na tleh. Ta, ki zna verjet, zna živet,« se glasi verz, ki povzema bistvo Gregorjeve poti in sporočila. Gregor Ravnik verjame, da je na poti lepo imeti vero in zaupanje. Predvsem v dobro in v dobre ljudi. In prav to želi deliti z občinstvom: iskreno, na največjem odru, ob glasbi, ki vabi k upanju.

Skladbo in videospot »Verjamem« si lahko ogledate TUKAJ.