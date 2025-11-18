(GLOSA) Vsi smo (kolektivno) zavozili! Kajne, draga Nataša?

Piše: Gašper Blažič

Spomnim se predavanj iz eksegeze Mojzesovih knjig, to je poročila o stvarjenju in prvem grehu.

Profesor M. P. nam je lepo pojasnil, da je kača v hebrejščini moškega spola. Lahko bi ga prevajali kot »kačon«. Ker hebrejščina temelji na soglasnikih, bi se dalo to zapisati tudi kot KČN. Sprememba vmesnih vokalov lahko samo malenkostno spremeni pomen. Samoglasnike torej vstavljajte poljubno. In boste morda dobili ven kakšnega res zvitega kačona. Mogoče vam bo tako postalo jasno, zakaj se je eden od malih primerkov te vrste poimenoval Serpentinšek. Latinska beseda »serpens« pomeni kača.

Recimo, da je to tisti, ki je zaradi dogodkov v Novem mestu pozval k premisleku. Nato pa je njegova učenka N. P. M. poslancem pojasnila, češ da smo vsi kolektivno zavozili. Nihče torej ni nedolžen. Zanimivo. Če smo denimo pri koroni točno vedeli, kdo je odgovoren za širjenje globalistične agende, zloglasnega cepljenja in kdo ve česa še, sedaj ni več te odgovornosti. Ker je krivda po novem lepo pravično porazdeljena na vse. Za »ciganijo« sem kriv jaz, ki to pišem, kriv si ti, ki to bereš, kriv je urednik, ki to objavlja, krivi sta opozicija in koalicija, obe enako. Tako kot v starih dobrih socialističnih časih: če je kakšen od mulcev zašel na kriva pota, je bil kriv ves razred. Ker je kot kolektiv povsem odpovedal. Če ne bi odpovedal, se član tega kolektiva ne bi podal na kriva pota.

Premislimo torej svoje grehe in se kolektivno pokesajmo. In nehajmo že valiti krivdo samo na Golobovo vlado, če smo pa zavozili prav vsi!

In če smo res vsi krivi za to, je posledica logična: prihaja davek, s katerim bo sleherni državljan Slovenije financiral pokrivanje stroškov integracije Romov v družbo. Seveda bodo Romi oproščeni plačila. Bodo pa zato dobili še en mesečni dodatek iz naslova socialnih transferjev. Zato predlagam sklenitev novega samoupravnega interesnega sporazuma. SIS! Da nas bo kačonska avantgarda še malo dlje »sisala« …