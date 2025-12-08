(GLOSA) Vladimir, vrni se domov!

Piše: Gašper Blažič

Uf, tole je bilo pa ekspresno hitro. V dobi, ko se stranke med seboj povezujejo – ja, kaj čmo, malo prehudo bi izgledalo, da bi bila vsaka »republika za sebe« – je komaj sveže ustanovljeni Prerod, torej stranka modrih predpasnikov, razglasila skorajšnji konec.

Namreč, da se bo močno povezala s Socialnimi demokrati, menda celo tako zelo, da se bosta stranki morda celo združili. Tako kot Levica in Vesna. Ja, prav ste prebrali: Vladimir Prebilič bo pomagal ponosnim naslednikom ZKS. Kar ni nič nenavadnega, saj je bil še leta 2008, ko je stranka zmagala na volitvah, njihov član. Potem pa jo je, nehvaležnež, pobrisal iz »očetove« hiše in celo kot neodvisni kandidat uspel premagati Janka Vebra, ki je bil do takrat kočevski »bog i batina«, seveda z rdečo strankarsko izkaznico.

No, nato jo je tudi Janko pobrisal iz vrst ponosnih naslednikov, Vladimir, sicer nesojeni obrambni minister v Pahorjevi vladi, pa je svoje ambicije usmeril drugam. Zgledoval se je po »Serpentinšku« in kandidiral na predsedniških volitvah, a do drugega kroga ni prišel. Tako kot tudi ne nesojeni predsednik SD Milan Brglez, ki po novem spet žvrgoli v predavalnicah »rdečega lemenata«, kot so v Dolančevih časih poimenovali današnjo FDV, takrat še Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo, kjer je kot glavni spiritual deloval nihče drug kot striček Zdenko, tisti slavni naturalizirani Belokranjec, ki je nato svetoval tako ajatoli Milanu pri vladanju kot primadoni Spomenki pri pisanju doktorata.

Slednja za zdaj še molči, medtem ko je ajatola namero po združitvi že pozdravil. Ker je dosegel svoje: Vladimir ni več nevzgojeni mulc, ampak spokorjeni izgubljeni sin, ki se vrača v očetovo hišo. Navsezadnje so ga k temu pozvali, tako kot nekdaj, ko so po radiu pozivali kakšnega svojca, naj se takoj vrne domov. No, ne me preveč za besedo vlečt, kajti »domov« pomeni vrnitev v ZKS, pardon, SD, medtem ko bo Vladimir lahko še naprej po ekološko brenčal v Bruslju.

In, kolikor vem, se je Vladimir zahvalil za sodelovanje in se ne namerava vrniti domov. Mislim, da se mu ne piše nič dobrega. A(ja)t(ol)a Milan ne odpušča kar tako. Posledice sledijo kmalu.