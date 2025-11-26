(GLOSA) Kako je Tone Anderlič po riti našeškal Tamaro Vonta

Piše: Gašper Blažič

Zadnje čase sem veliko obujal spomine na začetke Pop TV in njegove najbolj znane oddaje 24 (k)ur.

A nikakor nisem mogel ugotoviti, zakaj se mi to dogaja. Zato sem si privoščil manjšo individualno psihoterapijo. In sem našel vzrok. Seveda, Tamara Vonta je vsega kriva. Tista znana poslanka, ki je bila v tistem času ena od voditeljic »kurje« informativne oddaje. Ampak v podobni vlogi je bila tudi Nataša Pirc (takrat še brez dodatnega priimka Musar).

No, priznati moram, da Tamara takrat ni naredila kakšnega velikega vtisa, pa tudi kasneje kot poslanka ne. Dokler ni lani poskrbela za legendarno odpoved martinovanja v Leskovcu. Ker ji gre za otroke, da bodo varni pred alkoholom. Vsaj tako smo mislili. No, izkazalo se je, da to ni bilo ravno res, predstavljam pa si, da jo je moral Tone Anderlič, nekdanji legendarni vodja poslancev LDS, ki ga v našem družinskem krogu še vedno – priznam, malo tudi iz žlehtnobe − imenujemo »Vinska mušica«, moral dati čez kolena in jo našeškati, ker je uničila lansko martinovanje.

In sem se spraševal, kaj bo Tamara zakuhala letos. No, tokrat je velika borka proti klerikalizaciji Slovenije, čeprav je verjetno jezik snedla, ko sta Robi in Tina pohitela na Brezje po žegen z medvedkom ali nekaj podobnega. Jo pa povsem razumem, kajti ubogo revo smo lani spravili v hudo zadrego, ko je morala – proti svoji volji – pozirati v militaristični modni kolekciji Hugo Boss v družbi sebi podobnih »rjavih srajc«.

Toda vedenjske težave naj bi imela že prej. Leta 2013 ji je menda na seji komisije za človekove pravice »vrglo pokrov«, leto kasneje pa naj bi se zapletla celo v verbalni spor z neko Rominjo iz Dobruške vasi. Kar se Romov tiče, se je sicer hotela malo izvleči iz kaše po zadnjih dogodkih, ampak kaj, ko ji je navil ušesa kar bivši predsednik podmladka »ta zaresnih«, saj veste, sedaj že ukinjene stranke oranžnih šalov in kravat. In je šla z oranžne nazaj na rdečo …