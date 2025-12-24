(GLOSA) Jezik za zobe, Golob!

Piše: Gašper Blažič

Pokorno javljam, da Družba za avtoceste Republike Slovenije išče sposobnega pravnega strokovnjaka s številnimi referencami.

Ne vem sicer, zakaj točno ga potrebuje prav zdaj, nekaj mesecev pred volitvami, a slutim, da se utegne našemu edinemu državnemu podjetju, ki skrbi za avtoceste, zgoditi tudi kakšna tožba zaradi vseh teh zastojev, ki smo jih bili deležni v jubilejnem letu 2025. V tem letu je namreč res veliko uporabnikov avtocest samo upalo (in žal ne vedelo), da bodo prišli na cilj pravočasno.

Tako pa smo Slovenci na račun zastojev v zrak spustili veliko količino izpušnih plinov in me sploh ne presenečajo ugotovitve uradnega Bruslja, da je Slovenija podnebno najbolj problematična država, v kateri lahko vsaka vožnja z avtomobilom poveča verjetnost, da bomo spet imeli katastrofalne poplave. Žrtve poplav bi torej teoretično lahko tožile ne predsednika vlade, ki je obljubljal tako rekoč gradbeni čudež (sto hiš na mesec, kar bi pomenilo, da bi pri nas gradili Kitajci), pač pa tudi vsakega neekološko ozaveščenega šoferja.

No, in tudi Dars, ki ga sicer vodi Robijev dobri prijatelj Andrej, ki zastoje očitno ustvarja z metanjem ribiških mrež na avtoceste. Ampak kjer je Andrej, mora biti tudi Andreja. Iz kvote druge koalicijske stranke. Ona bo poskrbela za pravno svetovanje, da bodo tožbe proti Darsu propadle, še preden bodo sploh vložene. Razen če se po naključju vmeša kakšen (tiskarski) š(Š)kratek – pa ni nujno, da bo to ravno Kučanov Milan, lahko da bo tudi tisti mladi Teo, ki tako navdušeno recitira Svetlanino satirično poezijo.

Toda obljube so lahko vir nesporazumov, in kolikor vem, je Golobov Robi zadnje čase napol socialistično, napol neoliberalno obljubil udeležbo pri dobičku. A šment, to ne bo za vse. In če bo snedel obljubo (ki jo zagotovo bo), ga bomo morali fajn iztožiti, vse do zadnjega centa. Če parafraziram Svetlano: jezik za zobe, Golob!