(GLOSA) Hopla! RoberTini je zmanjkalo figovega listja, Nikolaj Č. z Eleno pa jima krade identiteto

Piše: Gašper Blažič

Ko sem bil še šolarček, nisem vedel, da obstajajo Romi. Vedel sem samo za Cigane in cigane.

Ko sem kasneje začel resneje brati časopise, sem zasledil nekaj o Romih, ampak najprej sem mislil, da so gospodje novinarji nekaj zamešali in so imeli v mislih CD-rome, tedanje nosilce podatkov v obliki legendarnih zgoščenk, ki so počasi nadomeščale nam tako znane diskete.

No, pa je bilo tudi s CD-romi hitro konec. Ostali pa so nam občani, cicibani in »dvakrat žgani«, ker so varuhi politične korektnosti dosegli, da je besedo »cigan« prepovedano izgovoriti ali zapisati. Isto je bilo z besedo »čefur«, vendar pa Robert Pešut Magnifico in Goran Vojnović nista ubogala teh navodil in cenzorjem za hrbtom spravila ven svoje izdelke, ki vsebujejo prav to besedo. Res sta bila pogumna!

Medtem pa je Robertu Golobu padlo srce v hlače, kakor se temu reče. Vsaj takšen občutek sem imel, ko sem spremljal njegov govor v novomeškem parlamentu. Ampak zdaj sem začel nekatere stvari šele res razumeti. Denimo, zakaj se je naš dragi Robi, na katerega je njegova Tina ponosna celo v imenu svojih prednikov, pred nekaj meseci tako prizadeval za nakup novega helikopterja za reševanje. In ob tem tudi razumem, da so mu ravno v Romuniji sunili identiteto, kar pomeni, da je morda slavni Drakula, pardon, Nikolaj Č. vstal od mrtvih. Prav slednji je imel namreč tik pred božičem 1989 tisti slavni polet s helikopterjem s strehe zgradbe CK Komunistične partije Romunije. Na njegovo žalost polet ni dolgo trajal.

Tako da moram biti prizanesljiv do premierja, ki je že v nedeljo v Novo mesto poslal specialce (Securitate) za vsak primer. Ima pa nekaj sreče, kajti Tina v nasprotju z Eleno vsaj ne prisega na prave krznene plašče, ampak le na ponaredke. Ljudstvo pa medtem spoznava, da je cesar nag tudi takrat, ko ni na nudistični plaži. Sedaj je namreč jesen, figovo listje se vse bolj suši in rjavi. Pa tudi kokain se je podražil …