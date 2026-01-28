(GLOSA) Gotof je! Pika! Končna pika!

Piše: Gašper Blažič

Če takole čez palec ocenim zadnje dogajanje v zvezi z našim pregrešno dragim premierjem, imam vtis, da se je že leta 2023, ob tistem »esemesanju« s Tatjano Bobnar, odločil, da je »gotof«.

Takrat je namreč na koncu sporočila zapisal: »Pika. Končna pika.« Ne vem, ali je Robi kot čudežni deček v času svojega šolanja res obvladal vse vejice in pike, ampak glede tega sem, priznam, nekoliko v dvomih. Namreč, očitno »pika« za mulca iz Kromberka pomeni nekaj več kot zgolj ločilo.

Ne bom ugibal, ali ima to kaj opraviti z legendarno Piko Nogavičko. No, morda se pa ta slavna Pika res kaj ujema z njo, glede na to, da ima dva hišna ljubljenčka: konja s črnimi pikami (ne vem, če bi ga lahko imenovali šarec) ter gospoda Ficka, ki je opica. Ampak priimek Ficko je precej znan tudi v upravi Mestne občine Ljubljana; tam prisegajo tudi na nogavice (zokne), to pa bi lahko imelo kaj opraviti z nadpredsednikom vlade, namreč z Zokijem. Saj veste, nekaj ima tale naš Zoki – to je ugotovila že tožilka pred davnimi leti. Morda pa ima denar skrit v nogavici? Kdo ve.

No, za Robija zdaj že vem, da ni daleč od Pike Nogavičke, saj pravzaprav ves čas živi v nekakšnem domišljijskem svetu, v katerem je on kralj, Tina pa kraljica. Njuno idilo seveda motijo le zlobni janšisti, ki kraljici odrekajo pravico do pisanja v glasilu glavnega graditelja karavanškega predora. Skozenj se naš kraljevski par prebija v (jedrno) Evropo, pri tem pa zelo hiti, ker se lahko zgodi, da našega kralja Roberta prehiti njegov romunski dvojnik.

Toda »gotof« je v vsakem primeru, le da mu dvorjani tega še niso naglas povedali. Ker se Pika Nogavička v maternem jeziku avtorice imenuje Pippi Långstrump, lahko pričakujemo, da bo Pipi (tokrat moški osebek) skupaj z Melkijadom iz MOL dokončno »gotof«. In bosta lahko lepo odpujsala domov. Na Dob! Pika! Končna pika!