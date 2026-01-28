e-Demokracija
3.5 C
Ljubljana
sreda, 28 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(GLOSA) Gotof je! Pika! Končna pika!

RumenoZanimivosti

Piše: Gašper Blažič

Če takole čez palec ocenim zadnje dogajanje v zvezi z našim pregrešno dragim premierjem, imam vtis, da se je že leta 2023, ob tistem »esemesanju« s Tatjano Bobnar, odločil, da je »gotof«.

Takrat je namreč na koncu sporočila zapisal: »Pika. Končna pika.« Ne vem, ali je Robi kot čudežni deček v času svojega šolanja res obvladal vse vejice in pike, ampak glede tega sem, priznam, nekoliko v dvomih. Namreč, očitno »pika« za mulca iz Kromberka pomeni nekaj več kot zgolj ločilo.

Ne bom ugibal, ali ima to kaj opraviti z legendarno Piko Nogavičko. No, morda se pa ta slavna Pika res kaj ujema z njo, glede na to, da ima dva hišna ljubljenčka: konja s črnimi pikami (ne vem, če bi ga lahko imenovali šarec) ter gospoda Ficka, ki je opica. Ampak priimek Ficko je precej znan tudi v upravi Mestne občine Ljubljana; tam prisegajo tudi na nogavice (zokne), to pa bi lahko imelo kaj opraviti z nadpredsednikom vlade, namreč z Zokijem. Saj veste, nekaj ima tale naš Zoki – to je ugotovila že tožilka pred davnimi leti. Morda pa ima denar skrit v nogavici? Kdo ve.

No, za Robija zdaj že vem, da ni daleč od Pike Nogavičke, saj pravzaprav ves čas živi v nekakšnem domišljijskem svetu, v katerem je on kralj, Tina pa kraljica. Njuno idilo seveda motijo le zlobni janšisti, ki kraljici odrekajo pravico do pisanja v glasilu glavnega graditelja karavanškega predora. Skozenj se naš kraljevski par prebija v (jedrno) Evropo, pri tem pa zelo hiti, ker se lahko zgodi, da našega kralja Roberta prehiti njegov romunski dvojnik.

Toda »gotof« je v vsakem primeru, le da mu dvorjani tega še niso naglas povedali. Ker se Pika Nogavička v maternem jeziku avtorice imenuje Pippi Långstrump, lahko pričakujemo, da bo Pipi (tokrat moški osebek) skupaj z Melkijadom iz MOL dokončno »gotof«. In bosta lahko lepo odpujsala domov. Na Dob! Pika! Končna pika!

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026