(GLOSA) Črnuharji in vodovod iz Agrokomerca

Piše: Gašper Blažič

Referendum je končana zgodba, imam pa občutek, da se s tem mnogi nočejo sprijazniti.

Denimo naš slavni premier, ki ga bom verjetno moral odslej imenovati Gobert Rolob. Saj veste, nalašč sem malo dislektičen, predvsem takrat, ko me zasrbi jezik in bi ga po lumpenproletarsko poslal v tri »čipke tamerine«. Ampak vam obljubim, da bom vendarle prizanesljiv, ker v politiki ne sme biti preveč prostora za čustva in bi prehitro postal podoben slovenski Ceci (to je Svetlani M.), ki ima med svobodnjaškimi poslankami vse več posnemovalk.

Lena G. je recimo ena od njih. Morda ji je tole s »črnuharjem« malo ušlo, medtem ko so se prebujenski borci proti rasizmu naredili, da nič ne slišijo, čeprav pri njih »črnuharska« življenja veljajo več. Ne vem sicer, koga neki je Lena, ki namesto na kolekcijo Hugo Boss sedaj prisega na »Men in black«, mislila s tistim »črnuharjem«. Nekateri trdijo, da je to Janez Janša, drugi pravijo, da je to morda nadškof Stanislav Zore ali kar sam papež Leon XIV., tretji pravijo, da je to satan, četrti pa, da je to Barack Obama ali pa slavni TV-zvezdnik iz 90. let Janez Belina (to je bilo umetniško ime za Gvinejca, ki se je oblekel v slovensko narodno nošo). Saj veste, kako se je vedno šalil slavni TV-zvezdnik Arsenio Hall, ko se je pojavil na zaslonu: »Ne popravljate slike na televizorju, črn sem jaz.«

Sicer pa, ponoči so vse krave črne in takrat smo vsi »črnuharji« ne glede na politično barvo. Še voda je v tem primeru črna, tako da ni mogoče takoj ugotoviti, ali je C0 »naredil svoje«. No, saj imamo rezervo: vodovod v Veliki Kladuši, ki je menda »slovenski«. Če bo namreč čiste pitne vode v Ljubljani zmanjkalo, nam jo bo zrihtal kar legendarni Agrokomerc. Fikret Abdić je še vedno živ, menda tudi goji simpatijo do Zokijevih prijateljev iz Republike Srbske. Kjer po novem vlada kar Dodikov regent, ki je ves čas »karan« …