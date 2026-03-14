Slovenski Watergate: Bo NPU razkril zlorabo države na vrhu politike?

Piše: Alenka Orel

Čas je prišel. Razkritja o prisluškovanjih, ki pretresajo slovensko javnost, zahtevajo takojšnje in odločno ukrepanje Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

Če se bodo navedbe potrdile, ne govorimo več le o političnem škandalu, temveč o najhujši zlorabi oblasti v samostojni Sloveniji. Uporaba prisluškovanj, državnih struktur ali tajnih metod za politične ali osebne interese bi pomenila napad na demokracijo, pravno državo in ustavni red Republike Slovenije.

V javnosti se pojavljajo informacije, ki kažejo na resen sum korupcije, zlorabe položaja ter celo elemente veleizdaje, v katere naj bi bili vpleteni najvidnejši predstavniki leve politične opcije. Če bi se izkazalo, da so bile državne institucije uporabljene za politične obračune ali prikrivanje koruptivnih dejanj, bi to pomenilo globoko kompromitacijo države in njenih institucij.

Zato je potrebno uvesti takojšnjo preiskavo vseh navedb, popolno razkritje vseh prisluškovanj in njihove zakonitosti, kazenski pregon vseh odgovornih, ne glede na njihov politični položaj ali vpliv.

Slovenija ne sme postati država, kjer se oblast ohranja z metodami nadzora, ustrahovanja in političnega izsiljevanja. To so metode nedemokratičnih režimov, ki nimajo mesta v evropski in demokratični Sloveniji.

Državljani imajo pravico vedeti resnico. In pravna država mora dokazati, da zakoni veljajo za vse – tudi za tiste na vrhu oblasti.