(PREJELI SMO)Spoznajte najbolj znana hrvaška vina!

Ko jesen obarva vinograde in se doline napolnijo z vonjem po zrelem grozdju, se na Hrvaškem začenja čas trgatev – berba, praznik zemlje, sonca in dela vinarjev. Med griči Istre, kamnitimi terasami Dalmacije in plodnimi ravninami Slavonije nastajajo vina, ki pripovedujejo zgodbe o ljudeh, ki jih ustvarjajo.

Hrvaška ni le dežela morja, ampak tudi dežela vrhunskih vin, ima preko 130 vrst avtohtonih sort, po katerih je znana širom sveta.

Graševina (Slavonija in Podunavlje)

Graševina je vino tisočerih obrazov, lahko je sveža in mineralna, elegantno suha ali sladka in predikatna s pozne trgatve. Najbolj prepoznavna bela sorta vzhodne Hrvaške je prava kraljica slavonskih gričev. Najlepše uspeva v Kutjevu, na južnih obronkih Papuka in Krndije, kjer daje izjemno aromatične in harmonične tone. Odlično se poda k tradicionalnim slavonskim jedem, kot so pečena svinjina ali domače klobase.

Istrska malvazija (Istra)

Simbol Istre in eno najznačilnejših hrvaških vin. Malvazija navdušuje s cvetno-sadnimi aromami, ravno pravšnjo svežino in polnim, sončnim okusom, ki spominja na morje in mediteranske dišave. V Istri jo pridelujejo že stoletja, danes pa je zaščitni znak regije in ponos istrskih vinarjev. Obstaja v treh različicah: od lahke, do prestižne malvazije z oznako IQ (Istrian Quality), ki zori več let. Odlično se ujema z ribami, školjkami in belim mesom, hkrati pa je vino, ki povezuje tradicijo in sodobnost.

Plavac mali (Dalmacija)

Avtohtona sorta, ki raste na sončnih legah Pelješca, Hvara in Brača, je ponos Dalmacije. Plavac mali je močno vino z visoko stopnjo alkohola, bogato taninsko strukturo in prepoznavnim okusom po temnem sadju. Najbolj znan je Dingač, ki je že leta 1961 dobil status vrhunskega vina. Je vino s karakterjem, suho, polno, pogosto z notami sliv, fig in začimb. Plavac mali najbolje odraža strast in moč dalmatinskega sonca, zato je obvezna postaja vsakega ljubitelja rdečih vin.

Žlahtina (otok Krk)

Elegantna bela avtohtona sorta iz Vrbniškega polja na otoku Krk. Žlahtina je suho vino zlato rumene barve, z rahlo slanostjo, sadnimi notami in prijetno mineralnostjo. Okus, ki spominja na morski zrak. Vino je sveže, pitno in najboljše v prvih dveh letih po trgatvi. Posebnost žlahtine je tudi njena dvojna narava: poleg vina je odlično tudi kot namizno grozdje. Zaradi svoje nežnosti in lahkotnosti je idealna spremljava morskim jedem, zlasti školjkam in ribam, ter popolna izbira za poletni dan ob morju.

Pošip (otok Korčula)

Zlato vino s Korčule, prvo hrvaško belo vino z zaščitenim geografskim poreklom. Pošip je aromatično, suho vino z izrazitim vonjem po suhih marelicah, figah in medu. Obrodi na peščenih tleh, zaščitenih pred vetrom, kar mu daje polnost in bogat okus. Vinarji ga cenijo zaradi njegove obstojnosti in kompleksnosti; je vino, ki lepo zori in pridobiva na globini.

Pošip najbolje odraža duh Dalmacije: sonce, kamen in morje v eni steklenici.

Babić (Primošten in okolica Šibenika)

Temno, bogato in polno vino, ki odseva trdoživo naravo dalmatinskega vinogradnika. Babić uspeva na kamnitih tleh okoli Primoštena, kjer vinogradi gledajo na morje in ujamejo vsak žarek sonca. Je vino z višjo stopnjo kislin in taninov, zato je idealno za dolgo staranje. V ustih razkrije globoke note zrelih češenj, suhih sliv in rahle začimbne tone. Babić je kot Dalmacija sama – močan, iskren in nepozaben.

Frankovka (Slavonija, Moslavina)

Rdeče vino, ki združuje svežino in eleganco. Frankovka je priljubljena zaradi svoje prijetne kislosti in sadnosti, z vonjem po češnjah in robidah. Odlična je tako mlada kot starana, saj s časom pridobi mehkobo in prefinjenost. Iloška frankovka je dosegla status vrhunskega vina in postala sinonim kakovosti v celinski Hrvaški. Zaradi svoje lahkotne strukture je popolna spremljevalka jedem z žara, testeninam ali siru.

Traminec (Ilok in Medžimurje)

Kralj aromatičnih vin, znan po vonju vrtnic, marcipana in tropskega sadja. Traminec ima dolgo tradicijo v Slavoniji in je bil postrežen celo na britanskih kraljevih dvorih. Na Hrvaškem ga največ gojijo v Iloku, kjer nastajajo polsuha in sladka vina z visoko alkoholno stopnjo in prepoznavno mehkobo. Je vino za posebne priložnosti – bogato, dišeče in razkošno. Idealno za sladke jedi ali kot aperitiv, ki pusti dolgotrajen vtis.

Renski rizling (Plešivica in Medžimurje)

Sorta, ki uspeva v hladnejših predelih, daje izjemno aromatična vina s cvetnimi in sadnimi notami. Renski rizling je vino s karakterjem – sveže, živahno in elegantno. Na Hrvaškem ga najdemo predvsem v severnih vinorodnih območjih, kjer počasno zorenje omogoča popolno ravnovesje sladkorjev in kislin. Odličen je kot spremljava morskim jedem, belemu mesu ali pikantnim sirom. Ljubitelji ga cenijo zaradi njegove sposobnosti staranja in prefinjenosti.

Chardonnay (Istra in celinska Hrvaška)

Ena najbolj priljubljenih sort na svetu, ki na Hrvaškem dobi poseben značaj zaradi raznolikega terroirja. Istrski in slavonski chardonnayji so elegantni, s harmoničnim ravnotežjem med sadnostjo in kislino. Od svežih, mladih vin do zrelih sort, ki zorijo v hrastu, prinašajo bogastvo okusov. Priljubljen je tudi kot osnova za penine, saj se odlično prilagodi podnebnim pogojem. To je vino, ki govori mednarodni jezik, a na Hrvaškem ga prevedejo s svojim srcem.

Čar trgatve, čas veselja in tradicije

Trgatev na Hrvaškem je več kot le delo – je praznik. Družine in prijatelji se zberejo v vinogradih, pesem se prepleta z vonjem po grozdju in v zraku je čutiti veselje. Vsaka regija ima svoje običaje. Od Istre, kjer trgatev spremlja oljčno olje in domači pršut, do Dalmacije, kjer vino polnijo s pesmijo in soncem. V tem času nastajajo vina, ki nosijo zgodbe o ljubezni do zemlje, tradicije in pristnosti.