(PREJELI SMO) Velenje je še vedno totalitarno mesto zločincev

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Po lanskih dogodkih v Občini Velenje – po rudarski nesreči in ko se celo leto opozarja, da si tudi mesto Velenje zasluži postati normalno evropsko mesto – se je le nekaj premaknilo, da se o tem tudi javno govori (časopisa Naš čas – Rušenje spomenikov …; Demokracija – Kultura je temelj skupnosti).

Prišel je čas, da se spomeniki oseb, ki so javno mednarodno označene za zločince, tudi odmakne iz javnih mest in se jih da v muzeje – zgodovino. Čeprav je na to temo še nekaj pomislekov o odstranitvi in so temu nasprotne predvsem še javne politične osebe, ki pa niso več zanesljive za dobro upravljanje svojega dela z odgovornostjo, ki so jim jo dali volivci na volitvah. Zato se v Velenju spet organizira Vseevropsko zborovanje za odstranitev imen in kipov zločincev iz javnih mest, ki je napovedano za 14. MAREC 2026 ob 11. uri pred občino Velenje, za kar je že plačana taksa za uporabo zemljišča (blagajniški prejemek 13/2026, dne 16. 1. 2026 – Mestna občina Velenje). To zborovanje bo ponovno opozorilo, da v Velenju – rudarskem mestu je pomen spomenikov in imen ulic, trgov, posvečeno tistim osebam, ki so naredili to mesto – RUDARJEM. Zgodovinski spomeniki zločincev po 2. svetovni vojni pa se morajo odstraniti iz javnega prostora.

Pred nami so tudi volitve in vabimo vse, ki dobro mislite, da se srečamo v Velenju in javno povemo, da v Sloveniji ni več prostora za zločince, politike, lažnivce in njihove podpornike, ki so povzročili zločine do lastnega naroda. Zato dobri ljudje ne nasedajte lažem znanim balkanskim dvoličnežem, kot so; Golob, Kučan, Janković, Katić, Arsenović, Vasiljević, Miloševićevi nasledniki – Stevanović, Ličina … in nikoli ne pozabite, kaj je ta partijska ideologija naredila v nekdanji Jugoslaviji (Vukovar – Srebrenica – Sarajevo – Kosovo – in tudi v Sloveniji so uničevali našo državo – vse za »Velesrbijo«; tudi z mitingi resnice).

Tako je Velenje lep dokaz, kaj zmorejo ti politični hlapci, saj se je za 60. obletnico rudarskega mesta Velenje pred kipom zločinca Tita pelo srbsko. Tega je konec in mesto Velenje je in bo slovensko – evropsko in v njem bomo imeli vsi enake pravice, tudi Slovenci, ki smo se tu rodili in delali za skupno dobro vsem, ki tu živimo.

Vabljeni v Velenje in skupaj naredimo to mesto normalno slovensko – evropsko rudarsko mesto, čeprav so sedanji občinski politiki sprožili zapiranje Velenjskega rudnika, se nanj in na rudarje nikoli ne bo pozabilo.

Spoštovani, 14. MARCA 2026 ob 11. uri se vidimo v Velenju na »Mestnem trgu«!