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(PISMO BRALKE) Čestitke bodočim ministrom

Prejeli smoSlovenija
Janez Janša (foto: Siniša Kanižaj / STA)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Č e s t I t k e vsem spoštovanim gospem kandidatkam za ministrice  in spoštovanim gospodom kandidatom za  ministre, ki bodo jutri  – gotovo –   začeli z delom v  novi  vladi, že četrti, ki jo bo vodil spoštovani gospod Janez Janša. Sedanjo vlado bo torej vodil eden največjih še živeči politikov in državnikov iz  časa najbolj intenzivnega  osamosvajanja in demokratizacije Slovenije.  V ta čas spadajo najprej številni močni, resnično narodno uporniški, zametki neugasljive odločnosti za ohranitev slovenske oblasti – v takrat še socialistični republiki –   Sloveniji (od 1988 do osamosvojitve 1991).

V resnici pa skoraj še bolj kot vse, kar se je domoljubnega dogajalo v času pred  osamosvojitvijo,  sodijo prva leta po njej. Samostojno Slovenijo je že nekaj ur po osamosvojitvi napadla JLA, ena najmočnejših vojsk v  Evropi (kot so trdili voditelji Jugoslavije), tako da je bilo potrebno  vsa  politična dejanja v Sloveniji, ki so krepila in pospeševala osamosvojitev in demokratizacijo, v času jugoslovanskega napada nadgraditi tudi z vojaškimi zmagami, pa čeprav s komaj, komaj zadostnimi človeškimi močmi in njihovo oborožitvijo. Po vojaški zmagi Slovenije pa jugonostalgična  vojna v Slovenijin še veliko let ni ponehala. Ni bilo vsem  jugonostalgikom dovolj, da je bila Slovenija osamosvojena in demokratizirana, pa čeprav  za ceno junaškega boja, in tudi smrti v njem. Kje neki, za vsak glas demokratičnosti  na vseh  volitvah, za vsak  glas v medijih, za vsak samostojni in demokratični glas v mednarodnih organizacijah, pravzaprav v celotni slovenski politiki, so si morali največji slovenski domoljubi prizadevati skoraj tako močno, kot da še ne bi imeli niti samostojnosti  niti demokracije. Napadi jugonostalgikov v samostojni in demokratični Sloveniji  na vodilne  osamosvojitelje so bili neverjetno pogosti, in zelo nevarni, zlasti za demokracijo, prav na  vseh ravneh in na vseh področjih, ki jih je dosegla  slovenska leva, največkrat do osamosvojitve in demokracije sovražna,  politika.
Predvsem pa je bila hudo pod pritiski  izsiljevanja  potuhnjene udbe in partije. Sodišča so morala zaradi tega skrajno brezobzirno po nedolžnem  obtožiti in krivično obsoditi  številne pomembne  osamosvojitelje, največkrat pa je bil krivično  obtožen ali obsojen gospod Janez Janša. Saj ni mogoče verjeti, da je komaj nekaj dni  od zadnje pranvo veljavne razveljavitve ene od kritvičnih sodb (o zadevi Trenta), ki se je vlekla več kot desetletje, vse z enim samim namenom, da bi bilo  – pa čeprav s krivično  obsodbo –   onemogočeno politično delo gospoda Janše za samostojno in demokratično Slovenijo. Upajmo, da se je za gospoda Janšo pred par dnevi vojna za Slovenijo resnično končala! Pri vsem tem pa se v slovenski levi politiki, zlasti hudi jugonostalgiki, nesramno norčujejo, največkrat  v javnih medijih, ki jih plačujemo davkoplačevalci,  da je bila vojna za slovensko samostojnost in demokracijo leta 1991 samo opereta predstava!
Da, tudi zaradi vsega tega želim ministrom uspešno delo. Še zlasti pa to želim gospe  dr. Ignaciji Fridl, ministrici za kulturo, ki se bo morala boriti za demokracijo v slovenskih javnih medijih. Sam Bog naj vam pomaga, spoštova gospa ministrica! V Sloveniji je od vsega najstrašnejša javnih medijev – lažniva –  propaganda.

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