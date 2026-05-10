(PREJELI SMO) Vabimo: spominska slovesnost “Ker smo ljudje”

Piše: Nova slovenska zaveza

Spoštovani prijatelji Nove Slovenske zaveze!

Narodni dan spomina na žrtve, ki jih je komunizem na Slovenskem izmučil do smrti, je že četrto leto ukinjen.

Toda mi bomo že četrto leto ta dan obhajali spomin na žrtve komunizma:

s tihim spoštovanjem njihove bolečine,

s spominom njihove smrtne stiske,

z mislijo na njihovo zamolčanost in prikritost,

z lučjo sveče, s katero jim želimo večno luč.

Zato vas vabimo na spominsko slovesnost ‘Ker smo ljudje’, ki bo v soboto, 16. maja 2026 ob 21. uri na Trgu republike v Ljubljani.

S svojo navzočnostjo bodimo glas, ki bo zahteval, da država Slovenija sprejme žrtve komunizma kot svoje, jih pokoplje in jim izkaže osnovno spoštovanje z narodnim dnevom spomina.

Prebudimo Slovenijo

Nova Slovenska zaveza

Združeni ob lipi sprave

Vseposvojitev