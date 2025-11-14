(PREJELI SMO) VABILO: Okrogla miza Pomoč pri končanju življenja – da ali ne

VABILO NA OKROGLO MIZO
POMOČ PRI KONČANJU ŽIVLJENJA – DA ALI NE?
Gostje omizja bodo:
zdravnica dr. Zvonka Zupanič Slavec
pravnica Anja Korošec, mag.
duhovnik dr. Gabrijel Kavčič
politolog dr. Sebastjan Jeretič
Voditeljica večera bo dolgoletna novinarka RTVS Vida Petrovčič.
Dogodek bo v petek, 21. novembra 2025, ob 18. uri,
v veliki dvorani Pokrajinskega muzeja v Kopru
(palača Bergamoni-Tacco, Kidričeva 19).
Parkiranje je možno v bližnji podzemni garaži Belveder, Kopališko nabrežje 4.
Organizacija omizja je pod okriljem Zavoda Pridi.com.