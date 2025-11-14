e-Demokracija
13 C
Ljubljana
petek, 14 novembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(PREJELI SMO) VABILO: Okrogla miza Pomoč pri končanju življenja – da ali ne

Prejeli smo
foto: Shutterstock

VABILO NA OKROGLO MIZO

POMOČ PRI KONČANJU  ŽIVLJENJA DA ALI NE?

Gostje omizja bodo:

zdravnica dr. Zvonka Zupanič Slavec

pravnica Anja Korošec, mag.

duhovnik dr. Gabrijel Kavčič

politolog dr. Sebastjan Jeretič

Voditeljica večera bo dolgoletna novinarka RTVS Vida Petrovčič.

Dogodek bo v petek, 21. novembra 2025, ob 18. uri,

v veliki dvorani Pokrajinskega muzeja v Kopru

(palača Bergamoni-Tacco, Kidričeva 19).

Parkiranje je možno v bližnji podzemni garaži Belveder, Kopališko nabrežje 4.

Organizacija omizja je pod okriljem Zavoda Pridi.com.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025