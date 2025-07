(PREJELI SMO) Vabilo na vseevropsko zborovanje za odstranitev spomenikov zločincev

Piše: Andrej Jevšenak

Pozdravljeni vsi, ki dobro v srcu mislite!

Vabljeni vsi, v soboto 5. 7. 2025 ob 11. uri na «mestni« trg pred občino Velenje na vseevropsko zborovanje za odstranitev spomenikov zločincev. Povedalo se bo kar nekaj zanimivih podatkov o zgodovini zločina in enoumja v tem mestu in republiki Sloveniji po drugi svetovni vojni. Tako bo še večja spodbuda za čimprejšnjo odstranitev kipov zločincev v Velenju in tudi drugod po Sloveniji. Več nas bo z dobrim namenom, da postane Velenje normalno evropsko mesto, prej se bo to uresničilo. Pridite vsi, ki vam Slovenija in Evropa kaj pomenita.

Se vidimo v soboto – za dobro Velenja, Slovenije in Evrope.