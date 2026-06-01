57 let dedovanja dodatka za zasluge: temna stran »zaslug« Janeza Hribarja

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Bralka Spletnega časopisa mi je poslala dragoceno pismo, v katerem je razkrila tisto, česar država sama noče ali ne zmore pojasniti: po kom je Majda Branka Hribar podedovala dodatek za zasluge k pokojnini in zakaj ga prejema že 57 let – od leta 1969 dalje.

Hribarjeva je absolutna rekorderka po dolžini prejemanja tega privilegija. Lani ji je ZPIZ izplačal 16.868 evrov dodatka. Če pomnožimo z 57 leti, je davkoplačevalce stala skoraj milijon evrov. Kljub lanski odločbi informacijske pooblaščenke, da mora ZPIZ razkriti imena 136 prejemnikov in dedičev, država še vedno ni sposobna (ali noče) pojasniti, za katere konkretne zasluge se ta denar izplačuje.

Kaj pravi bralka iz Loške doline

Na ministrstvu za kulturo so me na začetku celo za spisek prejemnikov dodatkov za zasluge pošiljali na ZPIZ, od tam pa so me pošiljali nazaj na vlado.

Tudi po razkritju imen prejemnikov pa država ne zna (ali noče) pojasniti, kdo je Hribarjevi dodelil privilegij (dedovanje) in zakaj. Če nekomu vsi ljudje plačujemo visok dodatek za posebne zasluge, bi moralo biti samoumevno, da zna država povedati, kaj veličastnega je za to storil. Če je dodatek podedoval pa, kaj tako veličastnega je vredno dediščine. In kdo je odločil.

Bralka mi je povezavo opisala tako: “Ker zelo vztrajno povprašujete po informacijah, pa jih kar ni, sem se odločila, da vam pri tem malo pomagam. Prihajam iz krajev kjer je Janez Hribar še zelo prisoten. V Starem trgu pri Ložu se po njem imenuje osnovna šola (https://www.oshjh-staritrg.si/). Od leta 2013 je častni občan občine Loška dolina. Priznanje je prevzela hči Branka Hribar https://share.google/1OlQfJ0XeIMjnZju3 Več si lahko preberete na deljeni povezavi.

Janez Hribar je bil rojen v Ložu leta 1909 in je umrl (beri storil samomor) leta 1967. Pokopan je v Ložu. (https://obelezja.wordpress.com/2018/03/26/loz-pokopalisce-hribar/ )

Na naslednji povezavi najdete več družinskih povezav https://www.geni.com/people/Janez-Hribar/6000000048998578995

Njegove zasluge za narod so popisane v knjigi dr. Jožeta Možine »Slovenski razkol« (glej str. 123, 229 in 508). Bil je politični komisar Notranjskega odreda, prvoborec 2. svetovne vojne in narodni heroj, med drugim odgovoren za zločin poboj Romov v Iški. Upam, da ste dobili odgovor zakaj privilegiji od leta 1969. Verjetno, ker je bil podeljen na zvezni ravni, kar se da sklepati iz vseh prebranih virov.”

V kanjonu Iške bi naj 17. maja 1942 po partizanskih virih umorili 42 Romov in to zaradi strahu, da bodo izdali partizane. Pri izkopu posmrtnih ostankov je komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč našla 53 umorjenih: moške, ženske, nosečnico tik pred porodom, starce in kar 25 otrok. Poveljnik čete, ki je zagrešila zločin, je bil Alojz Popek (Milan Vandek), politični komisar Alojz Kusold – Vasilij. Bataljonu Ljuba Šercerja je poveljeval Tone Vidmar (Luka Suhadolc), politični komisar pa je bil Mirko Novak – Fric. Ta dva sta o tem zločinu poročala Notranjskemu odredu, katerega poveljnik je bil Bojan Polak – Stjenka, politični komisar pa Janez Hribar. Štirje povezani z zločini nad Romi – Bojan Polak, Janez Hribar, Tone Vidmar in Alojz Popek – so bili po vojni razglašeni za narodne heroje.

To niso bili edini Romi, ki so bili žrtve partizanov. Rome pa so morili tudi nacisti in fašisti. Dogajanje je bilo genocidno do te skupine.

Po pojasnilih bralke Spletnega časopisa lahko nekoliko bolj razumemo, kdo je za rekorderko, ki je bila po višini lani prejetega dodatka med tistimi, ki so ga podedovali, na četrtem mestu. Najvišji podedovani privilegiji za zasluge so bili lani takšni:

Na vrhu med tistimi, ki so podedovali privilegij, je Arnož Polič, dodatek je podedoval po Radku Poliču – Racu. Država mu je lani za zasluge očeta podarila 32.355 evrov, vsak mesec je bilo to neto 2.696 evrov dodatka. S tem je prehitel najbolj nagrajenega pravega “zaslužneža”, kar je bil Milan Dekleva z 29.182 evri ali 2.432 evri dodatka vsak mesec. Ni pa Polič prehitel najbolj “zaslužnega” (para) športnika Frančka Gorazda Tirška, ki je dobil najvišji dodatek po posebnem zakonu, ki so ga poslanci z leve v času vlade Mira Cerarja uzakonili posebej za športnike, predlagal pa ga je sam zase Peter Vilfan. Pred tem so tudi tudi športniki dobivali dodatek po zakonu, po katerem ga še dobivajo Hribarjeva, Dekleva in Svetlana Makarovič. A po tem zakonu še iz časov socializma je dodatke prejelo malo športnikov, preštejemo jih lahko na prste. Med njimi je oče nekdanjega premiera Cerarja. Po starem je morala o vsakem privilegiju odločiti vlada. Najbolj velikodušno jih je delil Janez Drnovšek. Vilfan je privilegij zagotovil stotini športnikov, parašportnikov in športnih funkcionarjev in to kar po avtomatizmu. Sam sebi je lani zagotovil 26.163 evrov dodatka.

Popravek: V članku je bilo najprej napak preračunano, da je lani ZPIZ izplačal 16.868 evrov dodatka in da če to pomnožimo z 57 leti, je to davkoplačevalce stalo več kot 400.000 evrov. Dejansko gre za skoraj milijon. Za napako, na katero me je omrežju x opozoril bralec, se opravičujem.

