(PREJELI SMO) Sprememba glede slovesnosti na Teharjih

Piše: NZS

Obveščamo, da bosta zaradi predvidenega slabega vremena sveta maša in slovesnost potekali v cerkvi sv. Martina na Teharjah .

Taborišče za vrnjene domobrance in civilne begunce na Teharjah je s svojimi grozotami eden od simbolov slovenske Golgote v letu 1945. Vabimo vas k sveti maši, da bi na prostoru nekdanjega taborišča obhajali mašno daritev za pomorjene in za njihove krvnike, pa tudi za vse nas, dediče enih in drugih, ki nam nepremagana teža zločina posega v našo sedanjost in prihodnost. Teharje so bile pred 80 leti za tisočere kraj odhoda v smrt: mi tja prihajamo, ker iščemo resnice in miru za življenje danes in jutri.

Sveta maša in spominska slovesnost bosta na rožnovensko nedeljo, 5. oktobra 2025 ob 11. uri v cerkvi sv. Martina na Teharjah . Slovesno sveto mašo bo daroval celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž ob somaševanju duhovnikov. Med spominsko slovesnostjo po maši bo zbrane nagovorila dr. Helena Jaklitsch, podpredsednica Nove Slovenske zaveze.

Med mašo bo prepeval mešani zbor dekanije Celje – Nova Cerkev, po maši med slovesnostjo pa Slovenski vokalni kvartet.