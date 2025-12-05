(PREJELI SMO) Slovenska karitas: Pomagajmo 4-letni deklici do nujno potrebnih terapij

Piše: Slovenska karitas

4-letna deklica se je rodila z napakami na več sistemih v telesu. Ima precejšen gibalni in govorni zaostanek v razvoju in potrebuje različne terapije, da bi lahko bolj samostojno živela. Vrste in obseg terapij presegajo upravičenost zavarovanca znotraj zdravstvenega sistema in razpoložljivosti terapevtov.

Samoplačniško pomoč so starši od vsega začetka bili primorani iskati sami, pomagati so morali tudi z najemom kredita, čeprav sta oba starša zaposlena. Dodatno finančno in logistično breme predstavlja družini tudi oddaljenost od večine terapevtskih obravnav, saj v lokalnem okolju ni primernih terapevtov.

Prosimo za solidarnost.