(PREJELI SMO) Smo na robu tretje svetovne vojne ali komunistične revolucije?

Piše: Frančiška Buttolo

Ali nas resnično ogroža tretja svetovna vojna, ali pa morda samo druga – tokrat zahodna – komunistična revolucija? Verjetno sploh ne gre za vojno, še najmanj svetovno. Samo revolucijo imamo na Zahodu.

Te dni lahko v poplavi prispevkov levičarskih avtorjev na spletu beremo, da svetu vse bolj grozi tretja svetovna vojna. Med domnevnimi glavnimi krivci za to – menda skorajšnjo – svetovno tragedijo pa naj bi bila predsednik Izraela Netanjahu in ZDA Trump.

Zakaj in čemu prav onadva? Zato, ker sta nasprotnika velike – svetovne – marksistične multikulturne globalistične revolucije (v resnici Sorosovega novega komunizma), ki ga podira tudi neka vse močnejša daljnovzhodna velesila. Prav začetek te – marksistične multikulturne – revolucije na Zahodu (leta 2015 v EU), je mogoče imeti za mejnik v tistem delu svetovne zgodovine, ki ga lahko imenujemo propad Zahoda.

Vzrokov za konec zahodne civilizacije in kulture je neskončno, gotovo pa je glavni odpoved vseh zahodnih vrednot, ki so bile še lahko dokaj uspešno “materializirane” v ustavah in zakonih ter njihovem ustreznem udejanjanju ali v delovanju držav. Sorosova marksistična multikulturna in globalistična (bolj ali manj globalna) revolucija pa je z OBVEZNIM odpiranjem državnih mej ilegalnim migrantom najprej RAZVELJAVILA ustavo ZDA, nato pa tudi ustave vseh držav, ki so članice EU, kot tudi številnih drugih. Odprta meja za VSE ilegalne migrante, tudi za najhujše zločince, če so spretno prikriti, je gotovo glavno revolucionarno sredstvo marksističnih multikulturnih ali Sorosovih revolucionarjev.

Kako močno je bila Sorosova marksisticna multikulturna revolucija blizu nekdanji Leninovi, še najbolj kaže tole dejstvo: leta 2015 so v EU, na primer v Sloveniji, številni komunisti – stari (Titovi, tudi še po njegovi smrti) in mladi (Kučanovi, proti vsakršnemu slovenskemu domoljubju) – s cvetjem in zastavami prihajali na tiste dele slovenske državne meje, čez katero so milijoni in milijoni ilegalnih migrantov iz tretjega sveta vstopali v EU. Da, ilegalni migranti so pri v vseh komunistih v EU zbudili upanje, da bo EU kmalu ena sama NOVA komunistična država ali nova komunistična velesila. Nekaj zelo podobnega se je dogajalo tudi v ZDA, še zlasti v času, ko je bil predsednik te države Barack Obama.

Začetek marksistične multikulturne revolucije je bil leta 2015, ko je nemška kanclerka Angela Merkel, po nekaterih virih v mladih letih pomembna agentka vzhodnonemške tajne policije, vsekakor pa tudi javno dobra prijateljica ruskega predsednika Vladimirja Putina, brezkompromisno na stežaj odprla vse meje držav, ko so članice EU. To je bil dokaz, da je Nemčija v resnici obvladovala vse države EU ali (kot se je kmalu po letu 2015 izrazil neki diplomat z Malte, ko je služboval na Finskem), da je kanclerka Merkel vladala tako rekoč vsej Evropi, kar ni uspelo niti Hitlerju.