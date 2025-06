(PREJELI SMO) Nobelovo nagrado za Trumpa

Piše: Frančiška Buttolo

Da, Nobelovo nagrado za predsednika ZDA Donalda Trupa! Živele Združene države Amerike! Živel Izrael! Živel Netanjahu, predsednik Izraela!

Hvala, gospod Donald Trump! Hvala vam za pomoč Izraelu in vsemu svetu. Hvala ZDA, ker so še enkrat dokazale, da so edini resnični branik zahodne civilizacije. Brez ZDA bi bil Zahod, in z njim tudi Slovenija, že davno samo še ponižna provinca najbolj zanikrnih in zločinskih oblastnikov iz tretjega sveta. Bili bi hlapci zlasti takšnih zahrbtnih krvoločnežev, proti kakršnim se je – da bi pomagal nesrečnemu judovskemu narodu narodu in drugim prebivalcem Izraela – pogumno postavil predsednik ZDA. Ponosni smo lahko v Sloveniji, da je takšen fant od fare prav slovenski zet.

Vem, da ta moj članek ne bo objavljen. Pač že več ko sto let nimamo slovenskih domoljubnih medijev, vse od takrat, ko se je Slovenija totalno pobalkanila in se odrekla srednjeevropski kulturi. In tako smo postali del tretjega sveta, v Titovi Jugoslaviji. Lepa reč! V takšni politični stvarnosti ta moj članek res ne more biti objavljen. Saj sem vendar proti Sloveniji kot tretjemu svetu, čeprav v EU – v resnici tudi že do kolen v blatu tretjega sveta, zaradi ilegalnih migrantov.

Da, že skoraj sto let nimamo več domoljubnih slovenskih medijev. Vsak dan bolj smo samo še najbolj tretjerazredni balkanski berači. Še minimalnih plač kmalu ne bomo imeli več, “futral” nas bo samo še Karitas. Delali pa bomo le mafijska dela – večinoma z ilegalnimi migranti in z drogami. Zato ni čudno, da ni več mojih – in drugih podobnih objav na spletu. Dokaz več, da gre res za strm padec življenjskega standarda in demokracije v Sloveniji, tudi zato, ker bodo kmalu volitve, slovenski državljani pa najbolj ljubijo komunistično revščino. Prav zahrepenijo po njej, če se le nekoliko dvignejo plače in pokojnine. Naj razume, kdor more.