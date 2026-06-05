Bo v Sloveniji z Borutom Rončevićem konec ideološkega izobraževanja v javnih izobraževalnih ustanovah?

Piše: Celjski glasnik

Glede na dejstvo, da v Sloveniji zagovarjamo teorijo in prakso javnega izobraževalnega sistema, bi morala biti vsaka ideološka indoktrinacija otrok povsem izločena.

Tako pa lahko v zadnjih letih in desetletjih, ko so vlade vodili levičarji, spremljamo prav takšno indoktrinacijo slovenskega šolskega sistema ter vsiljevanje različnih ideologij v izobraževanje. Kaj nam to prinaša, lahko v konkretnem primeru vidimo na Filipu Dobraniču – Mukiju, ki ga je indoktrinacija šolskega sistema “izvrgla” kot šolski primer takšne politike.

⚠️‼️ Šola nikakor ne sme biti prostor politične ali ideološke indoktrinacije. Želimo vzpostaviti ideološko nevtralno šolo, ki učencev ne bo učila, kaj misliti, temveč kako misliti. ✅ 👉 Zato bomo poskrbeli, da se bodo pregledali učni načrti, gradiva in strokovne smernice.… pic.twitter.com/3wmKFhfguq — SDS (@strankaSDS) June 1, 2026

Glede na predstavitev novega kandidata za ministra Boruta Rončevića pa si lahko v Sloveniji obetamo prekinitev s takšno prakso. “Šola nikoli ne sme biti prostor za politično ali ideološko indoktrinacijo,” tako jasen je bil v svoji predstavitvi novi kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević.

“Vzpostaviti želimo ideološko nevtralno šolo, ki ne bo učila učencev, kaj naj razmišljajo, ampak kako razmišljati. Zato bomo zagotovili, da se pregledajo učni načrti, materiali in strokovne smernice. Zagotovili bomo, da temeljijo na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in ustavnih vrednotah Republike Slovenije,” je v predstavitvi še izpostavil Borut Rončević.