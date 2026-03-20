(PREJELI SMO) Lipov drevored v Pivoli: Občina “opeharjena” za 350 000 evrov, zato je vložila odškodninsko tožbo

Piše: C. U.

Občina Hoče–Slivnica je vložila odškodninsko tožbo zoper Republiko Slovenijo zaradi izgube 350.000 evrov nepovratnih sredstev, ki so bila občini odobrena na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za ureditev tematske učne poti v Pivoli.

Projekt je propadel zaradi nepredvidljivega in nedoslednega ter po oceni občine nezakonitega ravnanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki je s svojimi odločitvami neposredno povzročil izgubo sredstev.

Skladno s 7. točko 29. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) se konservatorski načrt lahko zahteva le v izjemnih primerih – kadar je poseg kompleksen, kadar obstaja nevarnost ogrožanja varovanih vrednot ali kadar so potrebna konservatorsko-restavratorska dela. Občina opozarja, da ZVKDS v konkretnem primeru ni izkazal nobenega od teh pogojev.

Dodatno občina Hoče–Slivnica izpostavlja, da je bila zahteva po konservatorskem načrtu podana brez pravne podlage oziroma bistveno prepozno. Namesto da bi bila zahteva postavljena že ob izdaji kulturnovarstvenih pogojev 14. marca 2023, jo je ZVKDS podal šele po več kot desetih mesecih, kar je povzročilo neposreden zastoj in posledično zakasnitev projekta.

Po oceni župana občine Hoče–Slivnica, dr. Marka Soršaka, je sporno tudi samo pravno izhodišče ravnanja ZVKDS, saj za Lipov drevored Pivola nikoli ni bil izdan ustrezen akt o razglasitvi za kulturni spomenik, prav tako ni bil uvrščen na seznam, kot to določa zakon. Posledično se postavlja resen dvom v zakonitost vpisa v register kulturne dediščine in v pristojnost ZVKDS za nalaganje dodatnih obveznosti.

Občina je že marca 2023 pridobila kulturnovarstvene pogoje in začela izvajati projekt. Po več kot desetih mesecih – januarja 2024 – pa je ZVKDS brez utemeljenega razloga in brez zakonske podlage naknadno zahteval izdelavo konservatorskega načrta. Takšna zahteva, podana z velikim časovnim zamikom in brez pravočasne obrazložitve, je projekt dejansko ustavila.

Zaradi zavlačevanja in spreminjanja pravil med samim postopkom Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ni moglo več čakati na izvedbo in je odstopilo od sofinanciranja. Občina Hoče–Slivnica je tako izgubila 350.000 evrov, ki so bili že odobreni.

Občina je vse obveznosti izpolnjevala pravočasno in v skladu z zakonodajo. Ključna ovira pa so bile naknadne zahteve državnega organa, ki niso bile niti pravočasne niti ustrezno utemeljene. Z vložitvijo tožbe občina zahteva povračilo škode in jasno odgovornost države za povzročeno finančno izgubo.

Izgubljeni projekt tematske učne poti v Pivoli predstavlja zamujeno razvojno priložnost za območje, ki je bila izgubljena zaradi administrativnega kaosa in neučinkovitosti državnih institucij Ministrstva za kulturo.

»Marca 2023 je občina od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, prejela kulturnovarstvene pogoje, ki so bili v celoti upoštevani pri pripravi dokumentacije in prijavi na razpis.

Tekom izvedbe projekta je imela peščica nasprotnikov našega projekta velik vpliv na delovanje politike. Vodstvo Ministrstva za kulturo, ki ga vodi stranka Levica, je preko generalnega konservatorja nezakonito dalo navodila ZVKDS Maribor, naj Občini Hoče–Slivnica naloži izdelavo konservatorskega načrta. Ta zahteva nima podlage v zakonu, ampak gre za eklatantno poseganje politike v stroko.

Zgrožen sem, da ravno tisti, ki so pred štirimi leti zagovarjali nedopustnost poseganja politike v stroko, zdaj počnejo enako. Stranka Levica je že v prvem mandatu v vladi počela prav to, kar je prej ostro obsojala,« je sklenil župan dr. Marko Soršak.«