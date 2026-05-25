“Gre za pobalinstvo in manjvrednostni kompleks Goloba!”

Uradni profil Republike Slovenije na družbenem omrežju X je bil včeraj popoldne zlorabljen za hude brezpravne obtožbe na račun države Izrael in njenega premierja Benjamina Netanjahuja. Strokovnjak za mednarodno pravo trdi, da so tovrstne obtožbe kaznive tudi po slovenskem kazenskem zakoniku, medtem ko politični komentator Miran Videtič meni, da gre pobalinstvo in manjvrednsotni kompleks Roberta Goloba, ki ima težave z umikom.

“A kakšen velecenjeni pravnik v vladi ve, da je neutemeljeno obtoževanje za genocid, ki je mednarodni zločin, za vojne zločine in druga hudodelstva ter katero koli kaznivo dejanje samo po sebi kaznivo dejanje po KZ Republike Slovenije? Obsodbe brez sodišč so iz enega drugega časa,” je verbalni izpad na družbenem omrežju X komentiral strokovnjak za mednarodno pravo dr. Miha Pogačnik.

Vladni zapis se je porodil po čestitki izraelskega premierja Netanjahuja Janezu Janši, ko je bil ta izvoljen za predsednika vlade. Zapis citira neposredno Roberta Goloba, sicer nekdanjega predsednika vlade, in predstavlja napad na novega predsednika vlade – Janeza Janšo.

Takšne so bile Golobove besede: “Predsednik vlade dr. Robert Golob: Benjamin Netanjahu je danes objavil sporočilo o pogovoru s prijateljem Janezom Janšo. Pod vodstvom Janeza Janše bo Slovenija tako podpornica Benjamina Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiralca človekovih pravic palestinskega prebivalstva, konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja. Janez Janša tako postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine.”

Sporočilo zveni, kot da bi ga napisal kak pristaš skrajne levice na anonimnem računu, ali pa v najslabšem primeru, kakor da bi sporočilo objavil profil stranke Gibanje Svoboda na lastnem profilu na družbenih omrežjih. Tega svobodnjaki na družbenem omrežju X, kjer je bil zapis objavljen, sicer nimajo.

Kot smo že poročali, je Golobu po slovenski ustavi mandat prenehal že z izvolitvijo nove sestave državnega zbora, zato je tovrstna komunikacija huda kršitev pristojnosti nekdanjega predsednika vlade, ki je odgovoren tudi za komunikacijo vlade.

Kdo je ogovoren za sporno zlorabo vladnega profila, preverjamo tudi na Ukomu.

Odgovoren premier in začasna vodja UKOM-a?

Odhajajoča vladna garnitura je v petek, torej še preden se je zgornji zapis pojavil na vladnem X profilu, izvedla nekatere ključne kadrovske spremembe. Med drugim je bila z mesta direktorice vladnega urada za komuniciranje, ki upravlja s profilom, razrešena Petra Bezjak Cirman, ki jo je nadomestila vršilka dolžnosti direktorice Špela Vovk, nekdanja Pahorjeva svetovalka za komuniciranje. Petra Bezjak Cirman je sicer soproga odhajajoči vladi naklonjenega novinarja Primoža Cirmana. Njena razrešitev je bila sicer del paketa razrešitev več državnih sekretarjev, v razlogih za razrešitev pa naj bi navajala “osebne razloge”.