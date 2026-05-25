Krepko potrjen in še brez vozniške na Senovem trčil v ograjo in nato grozil policistom

Piše: C. R.

Na območju Senovega so namreč krški policisti v nedeljo obravnavali 67-letnega voznika, ki je pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo, nato pa policistom tudi grozil. Voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste ter trčil v ograjo stanovanjske hiše, so sporočili s policije.

Včeraj je nekomu zaradi vročine in morda še česa zavrela že tako vroča bohorska kri.

Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, so policisti med postopkom ugotovili, da moški sploh ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi preteklih prometnih kršitev mu je namreč sodišče že odvzelo vozniško dovoljenje. Vozil je tudi neregistriran, nezavarovan in tehnično nepregledan avtomobil.

Ker je kazal znake alkoholiziranosti, so mu policisti odredili preizkus, ki je pokazal kar 1,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Postopek se je nato še dodatno zaostril. Kršitelj je policiste žalil in jim grozil z ubojem, zato so morali zoper njega uporabiti prisilna sredstva, da so ga obvladali. Vozilo so mu zasegli, zaradi številnih prometnih kršitev pa bodo zoper njega na sodišče podali obdolžilni predlog. Policija bo proti njemu ukrepala tudi zaradi izrečenih groženj.