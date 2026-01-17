(PREJELI SMO): Kdo se dejansko bori za upokojence in kdo jim obrača hrbet

Piše: stranka Glas upokojencev Pavla Ruparja

V Glasu upokojencev smo ogorčeni nad včerajšnjo sejo odbora za socialo, ki je brez olepševanja razkrila resnico: kdo se dejansko bori za upokojence in kdo jim obrača hrbet.

Seja je jasno pokazala, da vladni koaliciji interesi upokojencev niso prioriteta. Namesto dialoga smo bili priča aroganci. Namesto pravičnosti norčevanju. Namesto konkretnih rešitev praznim besedam.

Posebej boleče je, kako je bil na seji obravnavan predlog zakona, namenjen popravi dolgoletnih krivic do moških upokojencev, ki jih je prizadel nepošten in diskriminatoren sistem. Govorimo o približno 90.000 ljudeh, ki so desetletja pošteno delali, redno plačevali prispevke in soustvarjali to državo. V zameno pa so doživeli posmeh, zaničevanje in neodgovorno ravnanje dela poslancev, ki bi morali zastopati interese ljudi – ne pa jih poniževati. Takšen odnos ni zgolj politično zavržen, temveč tudi globoko moralno sporen.

V Glasu upokojencev jasno in glasno poudarjamo: upokojenci niso breme družbe. So njen temelj. Zaslužijo si spoštovanje, dostojanstvo in pravično obravnavo – ne pa ignoriranja in norčevanja iz njihovih življenjskih stisk. Včerajšnja seja bo ostala zapisana kot opomin, da se je treba za pravice upokojencev boriti glasno, vztrajno in brez strahu.

Mi ne bomo molčali. Borili se bomo naprej.