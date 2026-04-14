(PREJELI SMO) Je zelo nevarno, ampak Janković še ne sme zastrupiti vode – odziv na Jankovićevo tiskovno konferenco

Piše: Aleš Primc

Današnji Jankovićev cirkus, ko slavi zastrupitev vode za 400.000 ljudi, je grozljiv, ampak hvala Bogu, preuranjen.

Res je zelo nevarno, ampak tako daleč še ni. Končna odločitev o (ne)zastrupitvi vode ne bo Jankovićeva, ampak jo bo sprejelo sodišče ali že prej nova vlada.

Iz današnje sodbe Upravnega sodišča št. I U 609/2026-12, s katero je sicer zavrnilo zahtevo okoljske organizacije Alpe Adria Green in enega lastnika zemljišč za začasno odložitev izvajanja gradnje zadnjega dela kanala C0, je jasna. Janković ne sme zagnati kanala C0, dokler ni izdano uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje pa ne sme biti izdano, dokler ni odločeno o tožbi zoper gradbeno dovoljenje, ki je bila vložena 27.3.2026. O nezakoniti gradnji celo v nasprotju nezakonitim gradbenim dovoljenjem, ko je bila vzdolžno za 10 m zgrešena trasa določena v gradbenem dovoljenju, se sodišče ni opredeljevalo, ampak je povedalo, da je to pristojnost inšpekcij.