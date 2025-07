(PREJELI SMO) Izjava za javnost Slovenske ljudske stranke glede napovedi referendumov o obrambnih izdatkih in članstvu v NATO

Piše: Slovenska ljudska stranka

Slovenska ljudska stranka (SLS) z veliko zaskrbljenostjo spremlja napovedi o razpisu referendumov za ključna vprašanja nacionalne varnosti-med drugim povečanje obrambnih izdatkov ter članstvo Republike Slovenije v zvezi NATO.

V času, ko se svet sooča z najresnejšo varnostno krizo po hladni vojni in mednarodne velesile vse glasneje rožljajo z orožjem, mora slovenska politika delovati preudarno in državotvorno ter modro tehtati odločitve. Namesto tega pa nekateri politični akterji izrabljajo občutljiva varnostna vprašanja za nabiranje političnih točk. To je neodgovorno in nevarno.

Posebej neodgovorno je od vseh političnih strank, ki so s svojimi ravnanji in izjavami pripeljale do tega, da se danes napovedujejo referendumi o tako temeljnih vprašanjih, kot sta nacionalna varnost in mednarodna povezanost, da namesto

miru in varnosti, aktivistično zagovarjajo skrajnosti. Namesto da bi združevali družbo okoli skupnih ciljev – varnosti, stabilnosti, miru in sodelovanja – jo delijo in postavljajo v položaj negotovosti.

Slovenija je članica zveze NATO po volji ljudstva, izraženi na referendumu leta 2003. Članstvo nam zagotavlja varnost, stabilnost in mednarodno verodostojnost. Postavljanje tega temelja nacionalne varnosti pod vprašaj z novimi referendumi pomeni igranje z ognjem. Pomeni zapustiti zavetje in iskanje novih zaveznikov. Ali ostati sam. Obrambni izdatki so del zaveze zavezništvu in nujni za zaščito ozemlja, državljanov ter kritične infrastrukture. Da, raje bi jih porabili za otroke, starejše, zdravstvo, šolstvo in socialo. A država potrebuje tudi varnost: varnost ljudi in struktur.

Slovenska ljudska stranka ne podpira referendumskih avantur, ki ogrožajo varnost države. Politika mora v teh časih združevati in odgovorno graditi obrambo, ne pa rušiti mednarodnih povezav in sejati dvoma in nemira med državljane. V zahtevnih geopolitičnih razmerah mora politika delovati modro in preudarno.

SLS bo vedno stala na strani varnosti, suverenostii, miru in odgovorne državnosti. Slovenija si zasluži več kot politiko nenehnega razkola. Slovenija si zasluži mir, varnost, sodelovanje in odgovorno državo z modrimi in preudarnimi politiki!