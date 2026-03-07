(PISMO BRALKE) Zadeva Iran in Kučanov klan

Piše: Frančiška Buttolo

Slovenija prav ničesar ne dolguje Iranu in drugim muslimanskim državam! Če jim veliki milijonov dolguje Kučanov klan, pa naj se njegovi člani preselijo v kak Katar, kjer se skoraj vsi vozijo z rojsi, kot nekateri Kučanovi bogataši, in naj pomagajo propadli zločinski iranski oblasti.

Sem se pa prav razjezila, ko sem danes popoldne ob 15.30 na javnem radiu Prvem poslušala, kako velike tragedije čakajo EU, vsaj tako sem razumela, s tem pa tudi Slovenijo, ker grozijo iranski in drugi bližnjevzhodni potencialni ilegalni migranti, v resnici pa nečloveški – versko blazni – zločinci in tirani na oblasti oziroma njeni pomočniki, da bodo vdrli v EU in druge države na Zahodu. O tem je danes še največ poročala novinarka Karmen Švegl

Ne, ne bo prišlo v EU še več ilegalnih migrantov, kot jih je prišlo leta 2015, gospa Švegl. Takrat so prišli samo zato, ker se je menda zmešalo tedanji nemški kanclerki, domnevno nekdanji pripadnici tajne komunistične policije v Vzhodni Nemčiji. Kot smo slišali pri današnjih popoldanskih poročilih, bo ilegalnih migrantov več kot tri milijone. Gotovo bi jih že napol muslimanska Tanja Fajon takoj sprejela v Slovenijo vsaj polovico. Ne, nikakršnih migrantov ne bomo sprejeli, ker jih ne bo. Tisto diktatorsko bando v Teheranu, ki je za mastne podkupnine v slivenskih bankah prala milijarde, bo odnesel sveži veter mlade iranske demokracije. Pa če bo naša Tanja Fajon še tako točila krokodilje solze, ker bo Kučan, njen glavni šef, po skorajšnjem koncu sodelovanja slovenskih bank z zločinsko teheransko oblastjo ob velike vsote denarja za podpiranje raznih skrajno levičarskih Astic, Nikic, Lukcev in podobnih siromakov (neukih zagovornikov Kučanovih komunističnih fatamorgan), ki so v resnici – bolj kot nekakšni lunatiki, kakor pa kot pravi politiki – edini pravi uživalci zelo obilnih vsot denarja za – njihovo – dolgotrajno oskrbo.

Dejstvo je namreč, očitno že večkrat dokazano v slovenskih bolj demokratičnih medijih, da Ķučan in njegov klan HLADNOKRVNO prodajata Slovenijo muslimanom. Pri tem pa igra največjo vlogo PRANJE terorističnih muslimanskih milijard, verjetno kar SPORAZUMNO z velikim delom promuslumanskega levega vrha EU. Fenomenov, ki kažejo, da je prav pomuslimanjenje Slovenije tista glavna politična m lastnost slovenske maskirane partije, s Kučanom na čelu, ki – žal – še najbolj ugaja – prav tako v demokrate maskiranemu – skoraj celotnemu vrhu EU oziroma Komisiji EU. Bruseljska birokracija zaradi osebnih interesov posameznikov prodaja Evropo muslimanski svetovni teroristični velesili. Tako, in nič drugače. Zdi se pa, da to še najbolj ustreza Kitajski.

Zato ne bi smeli v Sloveniji sprejeti niti enega samega muslimanskega migranta več. Niso vojni begunci iz nobene od držav, ki so sosede Republike Slovenije. Amen. Nekaj bi jih morali celo izseliti, takoj, dokler to še lahko storimo. Da so morda vojni begunci? To sploh ni res. Nove definicije beguncev so teroristične narave. Nastale so s podkupninami mednarodnim pravnikom. Sploh nimajo nikakršnih pravnih temeljev. Samo denar jih ohranja v veljavi. In nehajmo vendar, za božjo voljo, nehajmo, lepo prosim, spoštovana gospa novinarka Karmen Švegelj, nakladati neumnosti o skorajšnjih treh milijonih vojnih beguncev z Bližnjega vzhoda, samo zato, ker sta Izrael in ZDA napadla najbolj nečloveško diktaturo na vsem svetu – oblast v Teheranu.

Takoj popolnoma zaprimo meje pred muslimanskimi novimi morebitnimi ilegalnimi migranti, tako kot tudi pred vsemi tistimi – menda – vojnimi begunci, ki niso iz sosednjih držav Republike Slovenije! To moramo storiti zaradi tega, ker je v Sloveniji že zdaj preveč tujih, zlasti strogo muslimanskih, priseljencev, zaradi katerih se slovenska izobražena mladina vse bolj izseljuje.

Samo zaradi mastnih zaslužkov Kučanovega klana z opranimi iranskimi terorističnimi milijardami, pa nam – poštenim Slovencem – res ni potrebno sprejemati iranskih in drugih bližnjevzhodnih lažnih vojnih beguncev! Tudi zato jih ne smemo sprejemati, ker bo med njimi gotovo največ zločinskih teroristov, tistih, ki so delali za še bolj zločinsko oblast v Teheranu. Da, delali so natanko za tisti velezločinsko oblast v Teheranu, ki si je “na ti” z vsemi glavnimi člani Kučanovega klana. Kolikor se spominjam, in o tem sem nekoč že pisala, pa je rada “letala” v Teheran tudi sedanja predsednica države. Ampak zaradi vsega tega Slovenci še vedno nismo prav ničesar dolžni niti Iranu niti drugim bližnjevzhodnim državam, tudi ne njihovim ilegalnim beguncem. Dobiček od terorističnih opranih milijard so imeli samo v Kučanovem klanu. Kolikor pa ta klan zdaj ne more brez zločinskih milijonov podkupnin oblastniki v Teheranu, naj se, namesto da te oblastnike vsaj začasno skrije v Sloveniji, raje kar sam, skupaj s Kučanom in Natašo Pirc Musar, predsednico slovenske države odseli v kak Katar, kjer se skoraj vsi vozijo z rojsi. V Sloveniji pa politikov, ki uničujejo, pravzaprav prodajajo, Slovence in uvažajo skrajne muslimane, NE POTREBUJEMO.