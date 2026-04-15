(PISMO BRALKE) Svet po 7. oktobru 2023

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Izumirajoči Zahod (skupaj z zahodnim sedežem krščanstva, že povsem islamiziranega in finančno odvisnega od Sorosa) je osupnil. Ne more verjeti, da se sploh lahko še kdorkoli ne strinja s skorajšnjim posedovanjem atomske bombe islamističnega Irana (da bi “pravično” uničil Izrael) in z obstojem – pa tudi s krepitvijo – za ves svet najnevarnejših muslimanskih teroristov Hamasa in Hezbolaha. Pa tako lepo se je ves svet že navadil, da vsakršno resnejšo nevarnost s strani teh islamskih “subjektov” vedno še pravočasno prepreči Izrael, čeprav ga po vsakem njegovem tovrstnem uspehu, v ZN skoraj vsi obtožijo, in sem ter tja tudi obsodijo, res bolj redko, ker Izrael še vedno branijo ZDA, kar pa naj bi se čimprej spremenilo. Kajti Izrael mora – vsaj po mnenju islamistov in Sorosovih komunistov – nujno čimprej propasti. (Menda zato, ker je naslednik Hitlerjeve Nemčije.)

Zgoraj opisani islamistični teroristični, vse prej kot zgolj diplomatski, “protokol”, neredko s hudo krvavimi in finančno milijardnimi posledicamii, je nekako le zadovoljivo deloval že vse od ustanovitve Izraela (1948), sicer še vedno nepriznanega skoraj v vsej svoji soseščini. Svet se je tako rekoč že navadil na to vojno žarišče, nekakšen vojni poligon skoraj sredi Evrope, takoj dosegljiv vsem zvezdniškim novinarjem in medijem, da niso bila večerna potočila v medijih preveč dolgočasna. Po zadnjem velikem terorističnem napadu Hamasa (3.oktobra 2023) na Izrael, pa si je sedanji ameriški predsednik menda le preveč vzel k srcu neomejeno vojaško in politično moč totalitarnih islamskih držav, zlasti pa Irana, ki zagrizeno, največkrat tudi z umazano in zahrbto diplomacijo, napadajo Izrael, si podrejajo vse države EU z ilegalnimi in drugimi islamskihmi migracijami ter grozijo predsedniku ZDA, da ga bo ameriško pravosodje zaprlo, menda celo v norišnico. Pri vsem tem pa islamisti še finančno in politično tesno sodelujejo s Sorosovim rasističnim (proti belcem) naravnanim komunizmom, uradno imenovanim marksistični multikulturni globalizem.

Zato ni čudno, da se številni na Zahodu sprašujejo, le kako si drzne, vsaj tako sporočajo islamistične države in Sorosove nevladne komunistične, izrazito politične organizacije (tudi v Sloveniji, zdaj zbrane okoli zmagovalca zadnjih volitev dr. Roberta Goloba, najslabšega predsednika vlade po osamosvojitvi Slovenije) predsednik ZDA napasti Iran. Da, tako sporočajo islamisti in Sorosovi levičarji s svojimi medijskimi simpatizerji in podporniki. Le kako si drzne neki nepomembni konservativni ameriški predsednik zagroziti celo s totalno vojno sedanji največji velesili, totalitarni in teroristični islamsko-komunistični zvezi, s sedežem v Iranu in v Združenih narodih! Česa takšnega se lahko spomni samo kak zaostali donkihotski politični norec. Mar ameriški – “slepi in slaboumni” – predsednik ne vidi, kako si ves zahodni svet želi “demokratične” islamsko-sorosovske diktature – “v najhumanejši” obliki multikulturnega rasizma, v Sloveniji, na primer, s črno Sneguljčico in z muslimansko zakrito Bogomilo (iz Prešernovega Krsta pri Savici). Pa saj je vendar v EU takšna diktatura glavno “pozitivno” gibalo “demokratičnega” marksističnega multikulturnega “napredka” (pri izbrisu vseh zahodnih držav in narodov), za dosego čistokrvne rasne in kulturne globalistične multikulturnosti (brez belcev!), najcenejše svetovne državne ureditve. Niti v eni sami demokratični državi EU se večina volilcev ne zanima več za obstanek svojega avtohtonega naroda ali svoje države. Volijo, na primer v Sloveniji, predvsem tiste kandidate, ki obljubljajo NOVO (multikulturno, skoraj izključno muslimansko) prebivalstvo pod Alpami in STARO totalitarno oblast (seveda komunistično in udbovsko, trenutno menda pod vodstvom dr. Goloba). V takšni Sloveniji je za leve politike “norec” vsakdo, ki še verjame v slovensko demokracijo, v slovenski narod in slovensko državo.