(PISMO BRALKE) Smrtonosne volitve?

Piše: Frančiška Buttolo

Je Slovenija v smrtni nevarnosti? Zavedati se moramo, slovenski demokratični volilci, da imamo na letošnjih državnih volitvah med najbolj nevarnimi kandidati številne ožje sodelavcev sedanje vlade dr. Roberta Goloba in njega samega. Dr. Golob nadaljuje tisto – peklensko sprevrženo politiko nekdanje Golobičeve stranke LDS, ki se navzven kaže kot pretežno leva liberalna stranka, v svojem jedru pa je skrajno levičarska, še prav izvorno STALINISTIČNA. Je torej tiste vrste stranka, ki ne pozna niti najmanjše pravičnosti, ki je finančno nenasitna, kulturno pa nekje med aferama Baričevič in Fotopub. Njene politične metode pa so neprestane ČISTKE (v Golobovi vladi najprej dolgih čakaknih vrst bolnikov, pa novinarjev v javnih medijih, nato pa še janšistov v policijskih vrstah).

Navsezadnje, če rečemo bobu bob, je prav dr. Golob prvi po letu 2015 (ko je z muslimanskimi ilegalnimi migranti zahrbtno napadla EU nemška kanclerja Angela Merkel) skrajno pospešil tudi ČISTKO avtohtonih Slovencev in kristjanov, še zlasti katolikiov. Na stežaj je odprl državno mejo, da imajo – večinoma najstrožje muslimanski priseljenci z Balkana in Bližnjega vzhoda (tudi člani različnih terorostičnih organizacij, še zlasti Hamasa) – čim bolj prijazen sprejem v skrajno liberalni deželi na sončni strani Alp.

Poleg vse večjega števila strogo muslimanskih priseljencev pa v Sloveniji narašča tudi število pravoslavnih kristjanov, predvsem iz Srbije in Bosne, kot tudi iz Ukrajine. Vse lepo in prav, humanističnai Golobov liberalizem se zdi čudovito multikulturen in globalističen, v veliko veselje levemu delu vrha v Bruslju oziroma v EU. Ampak, zavedati se moramo, kar zadeva izbris pripadnikov avtohtonega slovenskega prebivalstva, Slovencev pretežno katoliške vere, je uničevalnost Golobovega skrajno levega liberalizma povsem primerljiva z uničevalnostjo vseh drugih okupatorjev Slovenije v 20. in 21. stoletju: GRE ZA UNIČENJE SLOVENCEV. Amen.

Takšen, uničevalski, namen so imeli vsi, od Mussilinija, Hitlerja, Stalina (ki si je s komunističnimi revolucijami podredil številne države, tudi Jugoslavijo, vsaj do 1947), pa do sedanjega marksističnega multikulturnega globalista Sorosa. Tudi ta hoče uničiti Zahod, z vso njegovo, civilizacijo in kulturo. Soros uničuje Zahod z vojsko svojih tako imenovaih nevladnih organizacij. Vse med njimi so peklensko komunistične, vse – od legibitrovcev pa do skupin, ki so do belcev povsem rasistične. Marksist8čni ultikulturniki niso nič drugega kot novi revolucionarni komunistični rev9lucionarji, podobno kot tudi Sorosovi “podnebniki”.

Da smo lahko v Sloveniji zaradi morebitne ponovne marksistične multikulturne in globalistične vlade dr. Goloba najgloblje zaskrbljeni, opozarja DEJSTVO, da je največji totalitarec 21. stoletja, marksistični multikulturni globalis Soros, celo prejemnik visokega slovenskega odlikovanja iz rok samega Milana Kučana, enega Sorosovih najtesnejših prijateljev. Kot pa je znano, je velepartijsko dete Kučanovega klana, Nika Kovač, tudi med najožjimi sodelavkami nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, tako rekoč Sorosove desne roke, kot lahko preberemo na spletu. In prav to velepartijsko dete močno sorosovskega, in tudi levega mafijskega, Kučanovega klana se trenutno bori za čim večji izbris BELE RASE v EU, s splav.

Komunistična propaganda za vse pogostejše splave tistih Evropejk, ki ne pripadajo bližnjevzhodnim in drugim neevropskim rasam, je premišljeno izpustila VSE probleme islamskih žensk. Zakaj? ČEMU? DA, SAMO ZSTO, DA BO BILO PRIGODNJE PREBIVALSTVO NA ZAHODU IZKLJUCNO MUSLIMANSKO. Tako je že vnaprej jasno, da splav ni namenjeN muslimanka, ker njim vera splav strogo prepoveduje. O tem, ali želi Nika Kovač v EU izbrisati belo raso, pa tudi vse, ki niso muslimani, sploh ni potrebno dvakrat ugibati. Seveda želi prav to. In solze sreče ji tečejo po licih, kadar ima pri tem svojem rasizmu vsaj najmanjši uspeh.

Zato, se lahko bojimo, da je sedanja Golobova vlada lahko kradla kot sraka, da je lahko neomejeno kradla predvsem zato, ker je sorosovskim okupatorjem v EU obljubila, da bo izbrisala slovenski – pretežno beli in katoliški – NAROD. Bojim se, da si je prav zaradi protislovenske rasistične in verske nestrpnosti lahko iz Sorosovih bank zagotovila milijarde za zmago na letošnjih državnih volitvah. S tem denarjem si je zagotovila veliko podporo medijev, policije, sodstva, nevladnih organizacij, bank in celotne politike v Sloveniji (skoraj vse komunistične). Poleg Sorosovih milijard vzadnjih štirih letih pa si je Golobova vlada pridobila nekaj milijard tudi z naropanim denarjem iz državne blagajne, zlasti tistega, ki je bil namenjen bolnim otrokom in starim, pa tudi za njihovo oskrbo, ter upokojencem. Gotovo pa se je poleg teh “finančnih virov” v Golobovo vrečo za sedanje volitve nabralo veliko denarja tudi od različnih sleparji, ki jih določene komisije in službe šele odkrivajo.

Zaradi vsega tega močno verjamem, da bi bil dr. Golob, tudi če bi imel roge, kopita in peklenščkov rep, na letošnjih volitvah zelo verjetno IZVOLJEN. Kajti človek, ki bi v Sloveniji izgubil volitve, čeprav je vanje vložil okoli deset milijard, mora biti res ena sama katastrofa. On pa katastrofa ni, je samo spreten lump, ki štiri leta na oblasti ni počel nič drugega, kot si utrjeval politični položaj tako, da je ropal, sleparil, rasno in versko uničeval avtohtoni slovenski narod in samostojno demokratično Slovenijo. Ker pa si prav tega želi velika večina slovenskih in proseljenskih marksističnih multikultirnih in globalističnih Golobovih podpornikov, je SLOVENIJA V SMRTNI NEVARNOSTI. Z milijardami, ki jih je dr. Golob – skoraj izključno za svojo ponovno izvolitev na letošnjjih volitvah – zelo premišljeno in sistematično naropal, SI JE DR. GOLOB V RESNICI ŽE ZAGOTOVIL NOVI MANDAT. Vsi demokraticni Slovenci moramo podpreti DESNE stranke, in Bog naj kaznuje tiste desne stranke, ki so morda izdajalske, skrajno leve, Golobove.