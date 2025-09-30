e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Podgane raus ali “Smrt podganam, svoboda narodu!”

Prejeli smo
foto: zajem zaslona

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ali morda zato, da bo na volitvah zmagala Svoboda dr. Goloba?

Prav dobro ve, kdor je kdaj prebral znano  politično pesem  o PODGANAH neke slovenske avtorice poezije (o kotalečih se lobanjah in prav peklenskem sovraštvu), kaj in koga te živali  – v skrajno levem delu  Slovencev –   v resnici simbolizirajo. Pa tudi tisti, ki poznamo vzpon Hitlerjevega totalitarizma,  prav “prisrčno”  povezanega s Stalinovim komunizmom (tako močno, da sta se  1939 končno oba povezala v srečen pakt Hitler-Stalin), še predobro vemo, kaj so v časih vzpona  levega in desnega totalitarizma pomenila na vsakem vogalu nalepljena obvestila, da je potrebno preganjati PODGANE.

Danes (30.9.2025)  pa so se v enem največjih ljubljanskih naselij na stopniščih nenadoma – prav vsiljivo, z velikimi črkami napisana – pojavila OBVESTILA , da nam grozijo PODGANE.  Čudno, da se prej še nikoli niso pojavili tovrstni, prav kričeči, lepakih. Kot da prej, ko še nismo bili v Golobovem – prav komunistično revolucionarno histeričnem predvolilnem času –  na. svetu sploh ni bilo PODGAN, kaj šele, da bi nas te  ogrožale. Čuden je čas in čudne so metode naših oblastnikov za aktiviranje svojega volilnega telesa!
Gotovo bi oba, Hitler in Stalin, čestitala našim “vrlim”  levim oblastnikom, ker ju posnemajo, ko tako učinkovito, kar v boju mož na moža,  “angažirajo” svoje –  skrajno leve – aktiviste. Res družbo  nekaj stanejo, saj so med njimi večinoma onemogli mlajši narkomani, alkoholiki, prestopniki in podobna, levičarska, “zlata” mladina, skoraj neuporabna za kakršnokoli pametno delo. Kot nalašč pa so tovrstni paravojaki za vodenje levih totalitarnih nevladnih organizacij, ki lahko pred volitvami veliko pripomorejo do volilne  zmage skrajni levici, ali tako, da ji pomagajo  zavzeti oblast, ali pa že osvojeno oblast  obdržati. Skratka, podobno, kot je bil za Hitlerja in Stalina, lumpenproletariat najbolj primeren za kriminalna revolucionarna dejanja, podobno je spet v času Golobove predvolilne  tiranije.
Kakorkoli, pojavila so se torej  KRIČEČA obvestila, ki opozarjajo na prikrite SOVRAŽNIKE med  prebivalci  Jankovićeve poštene in zdrave  Ljubljane. Že iz daljave pa je vidno,  kako  ta obvestila, napisana z največjimi možnimi PROPAGANDNIMI črkami, SOVRAŽNO  sporočajo, da je potrebno nujno TAKOJ PREGANJATI, skupaj z PODGANAMI, tudi NASPROTNIKE  GOLOBOVE  OBLASTI.  Da to  – zelo potuhnjeno preganjanje slovenske opozicije oziroma desnice – pa TRDNO DOKAZUJE TOLE  DEJSTVO: na teh “cegelcih” ni nikakršnega podpisa. Skrajno hujskaški, avtorji so se bali podpisati, raje so ostali povsem anonimni, podobno kot so ostali  anonimni, kot so bili nekoč v Jugoslaviji vsi najhujši udbovski zločinci. Praktično vsi so imeli, poleg svojega, še  udbovsko  ime, ki pa so ga javno zelo redko uporabljali. Skleniti je ta spis  mogoče, da bo v Golobovem totalitarnem predvolilnem času imel že skoraj vsak stanovanjski blok svojo udbovsko trojko, ki bo poskrbrbela za komunistične “ČISTKE” v vsakem od stanovanjskih blokov oziroma v vsaki stolpnici. Geslo teh skupin pa bo, kot vse kaže: “Smrt podganam, svoboda narodu!”

