(PISMO BRALKE) Podgane raus ali “Smrt podganam, svoboda narodu!”

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ali morda zato, da bo na volitvah zmagala Svoboda dr. Goloba?

Prav dobro ve, kdor je kdaj prebral znano politično pesem o PODGANAH neke slovenske avtorice poezije (o kotalečih se lobanjah in prav peklenskem sovraštvu), kaj in koga te živali – v skrajno levem delu Slovencev – v resnici simbolizirajo. Pa tudi tisti, ki poznamo vzpon Hitlerjevega totalitarizma, prav “prisrčno” povezanega s Stalinovim komunizmom (tako močno, da sta se 1939 končno oba povezala v srečen pakt Hitler-Stalin), še predobro vemo, kaj so v časih vzpona levega in desnega totalitarizma pomenila na vsakem vogalu nalepljena obvestila, da je potrebno preganjati PODGANE.

Danes (30.9.2025) pa so se v enem največjih ljubljanskih naselij na stopniščih nenadoma – prav vsiljivo, z velikimi črkami napisana – pojavila OBVESTILA , da nam grozijo PODGANE. Čudno, da se prej še nikoli niso pojavili tovrstni, prav kričeči, lepakih. Kot da prej, ko še nismo bili v Golobovem – prav komunistično revolucionarno histeričnem predvolilnem času – na. svetu sploh ni bilo PODGAN, kaj šele, da bi nas te ogrožale. Čuden je čas in čudne so metode naših oblastnikov za aktiviranje svojega volilnega telesa!

Gotovo bi oba, Hitler in Stalin, čestitala našim “vrlim” levim oblastnikom, ker ju posnemajo, ko tako učinkovito, kar v boju mož na moža, “angažirajo” svoje – skrajno leve – aktiviste. Res družbo nekaj stanejo, saj so med njimi večinoma onemogli mlajši narkomani, alkoholiki, prestopniki in podobna, levičarska, “zlata” mladina, skoraj neuporabna za kakršnokoli pametno delo. Kot nalašč pa so tovrstni paravojaki za vodenje levih totalitarnih nevladnih organizacij, ki lahko pred volitvami veliko pripomorejo do volilne zmage skrajni levici, ali tako, da ji pomagajo zavzeti oblast, ali pa že osvojeno oblast obdržati. Skratka, podobno, kot je bil za Hitlerja in Stalina, lumpenproletariat najbolj primeren za kriminalna revolucionarna dejanja, podobno je spet v času Golobove predvolilne tiranije.