(PREJELI SMO) Krščanski forum SDS: Telovo nas spominja, da skupnost nastaja iz medsebojne odgovornosti

Piše: Krščanski forum SDS

Kristjani danes obhajamo praznik svetega Rešnjega telesa in krvi – telovo. Na ta dan posebej izpovedujemo svojo vero v Kristusovo navzočnost med nami v zakramentu evharistije, ki je središče krščanskega življenja in neizčrpen vir duhovne moči za posameznika, družino in skupnost.

Praznik telovega nas vsako leto znova spomni, da človek ni ustvarjen za osamljenost, ampak za odnos. Za odnos z Bogom in za odgovornost do bližnjega. V svetu, ki pogosto poudarja individualizem in osebni uspeh, nas evharistija uči, da je resnična moč človeka v njegovi pripravljenosti deliti, pomagati in graditi skupnost.

Zato telovo ni le praznik osebne vere. Je tudi praznik povezanosti. Procesije, ki jih na ta dan srečujemo po slovenskih mestih in vaseh, niso zgolj del bogate verske tradicije, temveč znamenje žive skupnosti ljudi, ki verjamejo, da dobrota, spoštovanje in medsebojna pomoč ostajajo temelj zdrave družbe.

Naši kraji, naše družine in naša domovina so skozi stoletja rasli iz vrednot, ki so povezovale ljudi med seboj. Med njimi imajo posebno mesto vera, zvestoba, odgovornost, delavnost in pripravljenost pomagati drug drugemu. To niso vrednote preteklosti, temveč vrednote, ki tudi danes dajejo trdnost posamezniku in skupnosti.

Telovo nas spominja, da je človek ustvarjen za odnos. Nihče ne more sam nositi vseh bremen in nihče ne more sam ustvariti vsega dobrega. Največje stvari nastanejo takrat, ko se ljudje zavedamo, da smo drug drugemu dar in odgovornost. Prav v tem spoznanju se skriva moč skupnosti in temelj zaupanja, brez katerega ni mogoče graditi prihodnosti.

Tudi danes živimo v času velikih sprememb in številnih izzivov. Tehnološki razvoj, gospodarske spremembe in hitrost sodobnega življenja od nas zahtevajo modrost, preudarnost in odgovornost. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da napredek ni samo vprašanje materialnega razvoja. Resnični napredek se kaže v tem, kako skrbimo drug za drugega, kako spoštujemo človekovo dostojanstvo in kako gradimo družbo zaupanja.

Praznik telovega nas zato vabi, da se za trenutek ustavimo in premislimo, kaj je v življenju zares pomembno. Spominja nas, da imajo vera, družina, skupnost in odgovornost še vedno nenadomestljivo mesto v življenju posameznika in naroda.

Naj nam praznik svetega Rešnjega telesa in krvi prinese notranji mir, hvaležnost in novo zaupanje. Naj nas spodbuja, da tudi v vsakdanjem življenju gradimo mostove med ljudmi, utrjujemo medsebojno spoštovanje in ohranjamo vrednote, ki povezujejo generacije.

Vsem želimo blagoslovljen praznik telovega.