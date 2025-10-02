e-Demokracija
13.4 C
Ljubljana
četrtek, 2 oktobra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(PISMO BRALCA) Davek na totalitarna mesta, trge in ulice v Sloveniji

Prejeli smo
foto: Nova24tv.si

Piše: Andrej Jevšenak 

Vlada« tovariša« Goloba je že naredila vse za  Guinnessovo knjigo rekordov glede davkov  do svojega naroda in tako po  govoricah poslancev je spet  pred nami  nov davek  te vlade« za totalitarna imena ulic, trgov, mest in spomenikov zločincev komunizma v državi Sloveniji«.  Tako bo ta Golobov davek , ki naj bi bil  100%  na vrednost prostorov , nepremičnin ali  spomenikov  veliko prispeval za finančno  poravnavo dolga, s katerim  je  Golobova  vlada v 3 letih  naredila  že  milijardno luknjo  v državnem proračunu.  

Ta davek bo namenjen  za pomoč revnemu narodu, ki še vedno gleda in živi z imeni, ki so bili odgovorni za več kot 100 tisoč povojnih pobojev  civilnih ljudi in tudi otrok. Tako bo ta denar predvsem za pomoč revnim v naši državi,  ki se komaj še  preživljajo iz dneva v dan, nekateri celo kar »svobodno« na  prostem v parkih ali ulicah. Tako bo Velenje postalo eno najbogatejših mest v Evropi, saj ima največji kip zločinca in tudi trg nosi ime po tem zločincu, kar pomeni, da se bo s tem davkom zbralo letno kar nekaj milijonov evro za to sramoto.

Tudi Kardeljeva ploščad bo stotine stanovalcem, ki tu živijo prinesla veliko breme  na stanovanje, saj večina , ki so delali v rudniku ne bo mogla več pokriti davka svojega stanovanja in le partijski eliti bo še mogoče tu živeti. Tudi na Kidričevi cesti se bo kmalu spremenil sloj prebivalstva, saj bo tu lahko v domu starejših  preživel le še kakšen partijski partizan. Ostali  starejši pa bodo morali v Velenju  za svojo tretjo življenjsko dobo poiskati drugje svoj prostor. Ampak to še ni vse, saj bo Kidričevo mesto na enkrat postalo prazno kot Černobil, saj nobeden ne bo mogel plačati več sto tisoč evro davka za svoje stanovanje, kot bo to zahteval  Golobov zakon in bo krajan Kidričevega  mogel zapustil to Kidričevo enoumje in se bo preselil na deželo. Tudi Mariborska občina bo hitro bankrotirala saj nima v proračunu niti ½ toliko kot jih bo stal davek za Titov most. Tudi nekaj  stanovanjskih ulic v tem mestu se bo kmalu izpraznilo, le nekaj sinov  partijskih zločincev bo še tu živelo. Ljubljana pa je tako že v bankrotu saj imajo župana Srba, ki poveličuje le še  zločince pred Cankarjevim domom in se druži s prijatelji, ki so pobijali v Srebrenici in Vukovarju.  Bo pa davek za zločince v Ljubljani lahko pokril skoraj 1/5 državnega letnega proračuna in tako kar za ½ znižal ceno stanovanj v tem srbototalitarnem mestu. Se pa bo  tudi v drugih manjših Slovenskih mestih življenje bistveno izboljšalo kot na primer v Kopru, kjer bo davek Titovega  trga  mestu Kopru prinesel toliko denarja, da bo Koper postal drugi Trst, kjer so že večino stanovanj pokupili Srbski kriminalci –Jankovičevi bratje.

Bo pa tudi v Radencih se spremenilo življenje, ker bo Titova ulica z davkom prinesla toliko kapitala, da se bodo  domačini raje preselili kar v sosednjo državo. Nova Gorica pa bo čez noč  bogatejša za  nekaj milijonov evrov saj bo lastnik zemlje na okoliških hribih, kjer je  napisano ime zločinca Tita občini plačal zelo visok davek.  Seveda se bo še marsikje na ta davek obogatelo in tudi proslave borčevskega enoumja bodo krajem, kjer se te prireditve  prirejajo – Dražgoše, Graška Gora … že po eni proslavi  kraju  prineslo  milijonske  vsote evrov, saj je sama ministrica za pravosodje tovarišica Katić dala izjavo, da bodo za takšne »borčevske« proslave dali vse, da se te totalitarne laži ohranijo. Kakšna pa je taka proslava, pa se je lepo videlo  letos na Graški gori, kjer so  mladoletni borci citirali le še »Makarovičeve verze«.

Bi pa vsak Slovenski državljan  lahko pomislil, da bi  Slovenskemu  narodu  stroški  davka do mest  in krajev bili dosti  manjši , če bi se iz javnih mest, trgov, ulic odstranili kipi in imena zločincev in bi se to poimenovalo kot Mestni trg, Rudarski trg, Katedralski trg – Koper ali ulice kot Slomškova , Pučnikova, Leona Štruklja… in mostove imenovati – Maistrov most ali  Plečnikov,  Trubarjev…  ali mesta kot so bila nekoč – sedaj zločinsko Kidričevo se je nekoč  imenovalo Strnišče, kjer že ime pove spoštovanje do zemlje, kjer živijo dobri ljudje.

Ko pa bo  v Slovenijo spet prišel razum in ponos za lastno zemljo in na svoj narod, tudi davek na zločince ne bo potreben. Potrebno je  biti le ponosen na sebe,  svojo okolico in lastno domovino in takrat bomo vsi s svojim delom in pridnostjo lepo živeli v lepi domovini Sloveniji.

Zato vabljeni vsi, ki dobro v srcu mislite, pridite v Velenje  4. 10. 2025, da  bomo skupaj  dali pobude za normalna   imena ulic, trgov in za odstranitev kipov zločincev. Tako bomo s podpisi to pobudo  dali na občino, da bo lahko o normalnosti mesta odloča tudi  posvetovalno telo. Bo pa to vso evropsko zborovanje tudi predstavilo ustanovitve ljudske iniciative ali pa stranke-V E Z- Vso Evropsko Zborovanje,  kar bo spodbuda  za »združevanje  vseh, ki želijo  dobro SLOVENIJI«.

Vsi dobromisleči državljani Evrope  lepo vabljeni v Velenje na »Mestni trg« 4. 10. 2025 ob 11. uri za normalno Velenje in Slovenijo.

SREČNO!

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025