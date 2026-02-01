Bližajo se volitve

Piše: Jurij Kreutz
Da- in to zelo pomembne, ker nam gre v Sloveniji tako slabo, da mnogi mislijo, da slabše že skoraj ne more biti. Pa je lahko, verjemite mi. Če bo na parlamentarnih volitvah še enkrat dobila večino »levica«, se bomo znašli v razmerah, od katerih si ne bomo več opomogli brez hudih brazgotin, ki se zlepa ne bodo zacelile.
Da se tak scenarij ne bi uresničil, je potrebno zbrati vse moči in sredstva, ki so nam še na voljo in zastaviti zmagovito kampanjo.
Spoštovani voditelji strank, vodje občinskih odborov, organizacije in posamezniki, ki se boste aktivno vklopili v volilno kampanjo- zavedajte se, da politično neaktivnih in neukih ljudi ne zanimajo na široko obrazloženi programski dokumenti, ampak jih (če že) zanimajo jasne primerjave, kaj loči leve od desnih.
Ti volivci se ob raznih soočenjih ne odločajo toliko zaradi vsebine same, kot pa zaradi tega, kdo lepše in prepričljivejše govori (pa čeprav pri tem stalno laže in naklada), njih odločitve so odvisne tudi od tega, kdo se jim zdi prijaznejši, da ne rečem »lepši«, pa tudi od tega, kakšno mnenje prevladuje v krogu njihovih znancev in sodelavcev.
Zato poskusite poleg že načrtovane volilne kampanje še kaj dodati, da bodo tudi tisti »politično neaktivni državljani« skoraj primorani soočiti se z dejstvi. Le te jim je potrebno postaviti pred oči v obliki kratkih in jasnih zapisov na plakatih in letakih, ki bi jih pošiljali na naslove volivcev, predvsem pa še z objavami v obliki oglasov v lokalnih časopisih.
Dodajam nekaj svojih misli za vzorec:
- ČE TI NI VSEENO ZA BODOČNOST SLOVENIJE, POJDI NA VOLITVE IN VOLI PO SVOJI VESTI! ČE SE ZAVZEMAŠ ZA SOCIALISTIČNE IN KOMUNISTIČNE VREDNOTE,
POTEM VOLI SVOJE- TOREJ LEVE, KOT SO: GOLOBOVI, VREČKINI, HANOVI, PREBILIČEVI, KORDIŠEVI IN STEVANOVIĆEVI, VENDAR SE ŠE ENKRAT VPRAŠAJ- ZAKAJ BI VOLIL TISTE OD KATERIH SMO SE L. 1991 LOČILI.
- ZAVEDAJ SE, DA GLAS ZA STRANKE LEVIH OPCIJ POMENI:
– OMALOVAŽEVANJE SLOVENSKE NARODNOSTI IN UNIČEVANJE KULTURE NAŠIH PREDNIKOV, MARKSISTIČNO KULTURNO REVOLUCIJO, KI UNIČUJE VSE LEPO V KLASIČNI UMETNOSTI
– ZANIČEVANJE IN NEGIRANJE NAŠIH TEMELJNIH KRŠČANSKI IN DRUŽINSKIH VREDNOT
– UVELJAVLJANJE TEORIJE O VEČSPOLNOSTI IN ŠIRITEV LE TE V VZGOJNE USTANOVE
- ČE TI VLADAJOČA LEVICA V PREDVOLILNEM ČASU PODARJA »BONBONČKE« VEDI,
DA TI S TEM VRAČAJO LE MAJHEN DELČEK OD TEGA, KAR SO TI DO SEDAJ V SVOJEM MANDATU ŽE POBRALI IZ TVOJEGA ŽEPA!
- ČE TI NE USTREZA, DA VLADAJOČA GARNITURA PREKOMERNO ZAPRAVLJA TVOJ DENAR, POTEM TI NE PRIPOROČAM LEVIH, KOT SO: GOLOBOVI, VREČKINI, HANOVI, PREBILIČEVI, KORDIŠEVI IN STEVANOVIĆEVI
- ČE SE ZAVZEMAŠ ZA TO, DA BI ZAKONI VELJALI ZA VSE ENAKO- TUDI ZA OLIGARHE IN TAJKUNE TER TUDI ZA ROME IN MUSLIMANE, POTEM ZATE NISO PRAVI LEVI, KOT SO:
GOLOBOVI, VREČKINI, HANOVI, PREBILIČEVI, KORDIŠEVI IN STEVANOVIĆEVI
- ČE CENIŠ TEMELJNE KRŠČANSKE VREDNOTE IN ČE TI DRUŽINA VELIKO POMEMI
POTEM SO DALEČ OD TVOJIH PRIČAKOVANJ LEVI, KOT SO: GOLOBOVI, VREČKINI, HANOVI, PREBILIČEVI, KORDIŠEVI IN STEVANOVIĆEV
- ČE TI JE PRI SRCU VRNITEV NAZAJ V JUGOSLAVIJO IN ČE IMAŠ RAJE MUSLIMANE IN ROME KOT KRISTJANE POTEM NAJ BODO TVOJA OPCIJA LEVI, KOT SO:
GOLOBOVI, VREČKINI, HANOVI, PREBILIČEVI, KORDIŠEVI IN STEVANOVIĆEVI
- ČE TI JE VŠEČ IDEJA O VEČSPOLNOSTI IN BI RAD, DA TVOJI OTROCI IN VNUKI POSTANEJO GEJI IN LEZBIJKE, POTEM SE ODLOČI V KORIST LEVIH, KOT SO:
GOLOBOVI, VREČKINI, HANOVI, PREBILIČEVI, KORDIŠEVI IN STEVANOVIĆEVI
- ČE ŽELIŠ, DA BO ZDRAVSTVO UREJENO PO MERI PACIENTA IN DA BO TAKO PO
DOHODKOVNI KOT TUDI PO ZDRAVSTVENI SMERI POSKRBLJENO ZA TVOJO STAROST,
POTEM VEDI, DA TVOJE ŽELJE NE BODO IZPOLNJENE V PRIMERU ZMAGE LEVIH, KOT SO: GOLOBOVI, VREČKINI, HANOVI, PREBILIČEVI, KORDIŠEVI IN STEVANOVIĆEVI
- ČE PRIČAKUJEŠ OD OBLASTI PRIJAZNEJŠO POLITIKO DO PODJETNIKOV, DO
KMETOV IN DO UPOKOJENCEV, POTEM TVOJA IZBIRA NAJ NE BODO LEVI- KOT SO: GOLOBOVI, VREČKINI, HANOVI, PREBILIČEVI, KORDIŠEVI IN STEVANOVIĆEVI
- ČE PRI POLITIKIH NE MARAŠ SAMOVŠEČNOSTI, AROGANTNOSTI, LAŽI IN PRAZNIH OBLJUB, POTEM BI BILA SLABA ODLOČITEV ODDATI GLAS ZA LEVE, KOT SO: GOLOBOVI, VREČKINI, HANOVI, PREBILIČEVI, KORDIŠEVI IN STEVANOVIĆEVI.