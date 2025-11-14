(PREJELI SMO) O teku in srečanju miru in harmonije 2025

Piše: Drago Vogrinčič

Letošnji 19-ti Tek miru in harmonije, je zamišljen kot mednarodno mirovniško srečanje na mostu na Kučnici med Slovenijo in Avstrijo.

Leta 2007 so mladi mirovniškega gibanja Teka harmonije miru Sri Činmoja, s plamenico prvič pritekli v občino Cankova in je bil most med Gerlinci in avstrijskim Pöltnom razglasili za točko miru in harmonije. Na tej slovesnosti smo se z podpisom konvencije in namestitvijo tabel zavezali, da bomo vsako leto v oktobru ali novembru, se srečevali z tekači iz obeh strani meje, si izmenjali plamenice in z kulturnim programom otrok in spustom golobov potrjevali našo skupno prizadevanje za mir na svetu. V projekciji smo načrtovali, da lokacijo ob mostu uredimo kot mirovni center za srečevanje in druženje mladih sosednjih držav. Zato smo povabili fundacijo Beli golob, znanega pevca Gianija Rijavca in ob mostu postavili Dečka miru z tablo, kjer v treh jezikih predstavljamo poslanstvo te mirovniške pobude in gibanja.

Lions klub Murska Sobota pri tem projektu sodeluje od leta 2021.

Ko bomo v nedeljo 16. novembra 2025 pozdravili prisotne in prijatelje Teka miru in harmonije bomo ponovili zavezo: »tisti plemeniti dobri ljudje vsega sveta, ki prisluškujejo vesti in si prizadevajo za spoštovanje dostojanstva vsakega otroka, ki ga je rodila človeška mati in mi tukaj zbrani smo poklicani v vsej človeško-etični dolžnosti si prizadevati za mir«.

Letos zbiramo zdravila in prispevke za njihovo nabavo za pomoči potrebnim ljudem in otrokom, ki nič krivi stopajo v tretjo mrzlo ukrajinsko zimo, zaradi krute nesmiselne vojne.

Vsa zbrana sredstva z donacijami pravnih in fizičnih oseb in prispevki posameznikov gredo izključno v humanitarne namene. Minimalne organizacijske stroške srečanja pokrivajo posamezniki ali občine.

Na koncu bomo na Mostu miru in harmonije Gerlinci – Pölten podpisali priložnostno konvencijo teka harmonije in miru, plamenica miru bo šla od rok do rok in izrekli si bomo nasvidenje 2026.