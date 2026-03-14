Znanstveniki o aktualnih vojnah, demokraciji in umetni inteligenci: Svet potrebuje novo arhitekturo sodelovanja

Piše: C. R.

V času naraščajočih vojn, geopolitičnih napetosti in hitrih tehnoloških prelomov znanstveniki opozarjajo, da svet nujno potrebuje nove oblike mednarodnega sodelovanja. O tem so razpravljali udeleženci plenarnega dela mednarodne znanstvene konference It’s About People 2026 (Za človeka gre 2026), ki poteka na Univerzi Alma Mater Europaea v Mariboru v sodelovanju z Evropsko akademijo znanosti in umetnosti (EASA) ter Svetovno akademijo umetnosti in znanosti (WAAS).

Konferenca bo v prihajajočem tednu združila več kot 300 raziskovalcev iz približno 40 držav, razprave pa se osredotočajo na vprašanje, kako lahko znanost, politika in civilna družba skupaj odgovorijo na ključne izzive sodobnega sveta – od vojn in demokratičnih kriz do umetne inteligence in družbenih sprememb.

Znanost kot prostor dialoga v času globalne negotovosti

Rektor Univerze Alma Mater Europaea prof. dr. Ludvik Toplak je poudaril posebno odgovornost akademskih institucij v času globalnih kriz: »V obdobju velikih globalnih napetosti in negotovosti je še posebej dragoceno prisluhniti znanstvenim institucijam, ki presegajo politične delitve ter temeljijo na znanju, dialogu in odgovornosti do človeštva.«

Po njegovih besedah imajo mednarodne akademske mreže, kot sta Evropska akademija znanosti in umetnosti ter Svetovna akademija umetnosti in znanosti, ključno vlogo pri oblikovanju premišljenih in dolgoročnih odgovorov na globalne izzive.

Prihodnost Evrope in odgovornost znanosti

Posebni gost plenarnaga dela je bil prof. dr. Klaus Mainzer, predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki je v svojem predavanju izpostavil pomen povezovanja različnih znanstvenih področij pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

Sodobni izzivi – od umetne inteligence do družbenih transformacij – zahtevajo interdisciplinarne pristope, ki združujejo naravoslovje, tehnologijo, humanistiko in družbene vede.

»V času globalnih konfliktov imajo znanstvene akademije posebno družbeno in etično odgovornost. Ljudje, ki sodelujejo pri reševanju skupnih problemov človeštva, ne streljajo drug na drugega, temveč skupaj iščejo rešitve za resnične izzive našega sveta,« je dejal Mainzer.

Svet v nevarnem obdobju: kako preprečiti nove konflikte

Osrednji govor konference je imel Jonathan Granoff, predsednik Global Security Institute, član Svetovne akademije umetnosti in znanosti ter višji svetovalec pri Združenih narodih Stalnega sekretariata Svetovnih vrhov Nobelovih nagrajencev za mir, ki je analiziral trenutno geopolitično situacijo ter opozoril na nevarnosti novega obdobja globalne nestabilnosti.

»Vsak dan ogrožamo samo tkivo življenja na našem krhkem, dragocenem planetu, čeprav imamo na voljo orodja za dobo miru in obilja. Zberimo ta orodja skupaj in storimo nič manj kot to, da rešimo človeštvo,« je poudaril Granoff.

Global Peace Offensive – pobuda za mir

Na konferenci je bila predstavljena tudi pobuda Global Peace Offensive, ki jo razvijajo WAAS, EASA in Univerza Alma Mater Europaea z namenom povezovanja znanstvenikov, diplomatov in civilne družbe pri preprečevanju konfliktov.

Podpredsednik Svetovne akademije umetnosti in znanosti Donato Kiniger-Passigli je poudaril, da je gradnja trajnega miru dolgotrajen proces: »Mir je dolga pot; ne more ga ustvariti orožje niti ga ni mogoče doseči z enim samim podpisom. Graditi ga moramo z zmanjševanjem napetosti, dialogom, sodelovanjem ter obnovo zaupanja med ljudmi.«

Kot poudarja tudi raziskovalka mirovnih procesov Thania Paffenholz: »Mir ne bo nastal zgolj iz dogovorov – zahteva skupno ofenzivo političnega poguma, družbene mobilizacije in vključujočih poti do miru.«

Demokracija pod pritiskom: tuje vmešavanje v politiko je bolj kompleksno, kot se zdi

Razprave na konferenci so se dotaknile tudi vprašanj zaščite demokratičnih procesov v času hibridnih groženj in digitalnih manipulacij. Britanski politolog Michael Pinto-Duschinsky, ustanovni guverner Westminster Foundation for Democracy, je opozoril na kompleksnost mednarodnih političnih vplivov.

»Povezave med suverenimi državami so tako raznolike in obsežne, da si je težko predstavljati konec mednarodnega vmešavanja,« je poudaril. Po njegovih besedah bodo morale biti tudi zakonodajne rešitve prav tako kompleksne kot kanali vplivanja, ki jih skušajo omejiti.

Ali bo umetna inteligenca nadomestila zdravnike?

Konferenca je odprla tudi vprašanje prihodnosti medicine v digitalni dobi. Dr. Alena Kobesova je opozorila, da tehnološki napredek ne sme nadomestiti človeškega bistva medicine: »Pravo poslanstvo sodobne medicine ni le podaljševanje življenja, temveč dodajanje življenja letom. Tehnologija nam lahko pri tem pomaga, vendar mora človek ostati v središču zdravstvene oskrbe.«

Po njenem mnenju umetna inteligenca in napredna medicinska tehnologija prinašata izjemne možnosti za diagnostiko in zdravljenje, vendar ostaja ključna vloga zdravnika. »Najpomembnejša diagnostična orodja ostajajo zdravnikove roke, oči in razumevanje celotnega bolnika. Tehnologija naj potrjuje temeljit pregled, ne pa ga nadomešča,« je dejala.

Maribor kot mednarodno stičišče znanstvenega dialoga

Konferenca It’s About People 2026 se nadaljuje z vrsto tematskih panelov, ki obravnavajo umetno inteligenco, zdravstvo, duševno zdravje mladih, digitalno družbo in izzive starajočega se prebivalstva. Sodelovanje Evropske akademije znanosti in umetnosti in Svetovne akademije umetnosti in znanosti daje konferenci izrazito mednarodno dimenzijo ter odpira prostor za širši akademski dialog o prihodnosti miru, demokracije in človeku usmerjenega razvoja.

Tako Maribor za teden dni postaja eno izmed pomembnih mednarodnih prizorišč razprav o prihodnosti globalnega sodelovanja in odgovornega razvoja.