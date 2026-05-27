Golob in Čalušičeva “špricala” glasovanje o prepovedi referenduma

Ker ustava prepoveduje referendume o davkih in prispevkih, je 48 poslancev SDS, NSi, Demokratov in Resni.ce prepovedalo zbiranje 40.000 podpisov za referendum, ki so ga zahtevali levi sindikati o interventnem zakonu, s katerim nova desnosredinska večina niža obdavčitev osnovnih živil, energentov, razbremenjuje upokojence in uvaja kapico za plačilo prispevkov pri visokih plačah po vzoru Avstrije in Nemčije, le da bo pri nas kapica postavljena višje.

Obratno, da je referendum dopusten, ker po njihovi oceni nižji davki slabijo državne finance in ker zakon vsebuje vsebine, ki niso le davčne, pa je glasovalo 35 poslancev Svobode, SD in Levice. Pet poslancev se je opravičilo, da jih na sejo ne bo in niso glasovali. Med temi sta bila tudi oba predstavnika narodnosti. Dva pa sta pri glasovanju manjkali brez opravičila: Robert Golob in Mateja Čalušič. Glasovanje se je razpletlo tako:

Da jih ne bo, so se med tistimi, ki niso glasovali, opravičili Ferenc Horváth, Felice Ziza, Damijan Bezjak Zrim (SD), Matej Arčon (Svoboda) in Lucija Tacer Perlin (Svoboda). Tako:

“Špricanje” dveh poslancev Svobode, ki opravljata še tekoče posle premiera in ministra, ki se nista opravičila, izpis glasovanja pa pokaže, da ju ni bilo, se vidi tako:

Po prepovedi referenduma se lahko šefi sindikatov, ki so povezani z zadnja leta vladajočimi levimi strankami, pritožijo na ustavno sodišče. Ustavno sodišče čaka zanimiv test. Večino sodnikov so imenovale stranke z leve in nazorsko sodijo na levo, a bodo sindikatom in strankam z leve težko ugodili, ker bi bila odobritev referenduma o davkih precej očitno kršenje besedila ustave in prakse ustavnega sodišča. Po vrhu pa še tvegano, ker bi na referendumu lahko večina nižanje davkov in prispevkov potrdila, ni namreč točno, da so cenejši kruh, mleko in energenti in nižji prispevki za upokojence v korist bogatih.