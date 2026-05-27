V popoldanskem neurju veter odkrival strehe, podrlo se je več dreves

Piše: STA

V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora.

Agencija za okolje je na Ratitovcu od 17. ure do 17.30 izmerila 21,5 milimetra padavin, na Predelu 20,5 in v Bohinjski Češnjici 19 milimetrov. Prav tako so na letališču Jožeta Pučnika zabeležili močan nevihtni piš. Tako so izmerili sunek 85 kilometrov na uro.

Močnejša nevihta se zdaj pomika proti jugu in jugovzhodu, je razvidno s spletne strani Arsa. Nevihte se bodo do večera še pojavljale, največja aktivnost pa se bo pomaknila proti južni polovici države. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Ponoči se bo ozračje umirilo.